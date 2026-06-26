La Liga Diamante de París seguirá con medidas de seguridad ante ola de calor histórica

Noah Lyles de Estados Unidos, izquierda; Gout Gout, de Australia y Sinesipho Dambile, de Sudáfrica, derecha, compiten durante la prueba de 150 metros en la reunión atlética Golden Spike, el martes 16 de junio de 2026, en Ostrava, República Checa. (AP Foto/Lukas Kabon) AP

La Federación Francesa de Atletismo (FFA) confirmó, horas después de que las autoridades policiales de París indicaran que querían que se cancelara el evento, que se llevará a cabo el domingo en el estadio Charlety, de acuerdo con la prefectura de policía.

La prefectura de policía, al citar el calor excepcional que ha afectado a París desde el 21 de junio, había pedido a los organizadores de la reunión —y de otros eventos programados para este fin de semana, entre ellos un festival de música y una marcha del Orgullo— que cancelaran.

La prefectura señaló que se vería obligada a cumplir la orden si no aceptaban voluntariamente, ya que los servicios de emergencia necesitaban concentrar sus esfuerzos en proteger a las personas más vulnerables.

Noah Lyle, Femke Bol y Mondo Duplantis figuran entre los atletas que se espera compitan en París.

La FFA, que organiza la reunión, indicó que se realizará en “un formato adaptado diseñado para garantizar la seguridad de todos los participantes”.

Solo se celebrarán las competencias en las que participen atletas profesionales, y se cancelarán todas las demás actividades.

“Desde el inicio de este episodio meteorológico extremo, la Federación Francesa de Atletismo ha estado siguiendo de cerca la situación en coordinación constante con las autoridades gubernamentales. La seguridad de los atletas, entrenadores, voluntarios, oficiales, espectadores y de todo el personal involucrado sigue siendo nuestra máxima prioridad”, afirmó la FFA.

Entre las medidas implementadas para mitigar los efectos del calor, la FFA mencionó retrasar la apertura de las puertas del estadio al público, reforzar los servicios médicos y de emergencia, y habilitar puntos adicionales de agua potable y zonas de sombra.

La temperatura media registrada el jueves en 30 estaciones meteorológicas por la agencia Meteo France volvió a alcanzar los 30 grados Celsius (86F), igualando el récord del día más caluroso a nivel nacional establecido el día anterior.

Más de tres cuartas partes de Francia han sido colocadas bajo una alerta meteorológica roja por primera vez.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP