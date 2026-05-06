La junta de Burkina Faso detuvo en secreto a un periodista y otras personas, dice un grupo defensor

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En esta imagen publicada por Reporteros Sin Fronteras, el periodista de Burkinabe Atiana Serge Oulon habla en una conferencia de prensa en Dakar, Senegal, el 3 de abril de 2023. (Reporteros Sin Fronteras via AP) AP

Reporteros Sin Fronteras indicó que Atiana Serge Oulon, editor del periódico L’Evenement, fue sacado de su casa en junio de 2024 por varios hombres armados vestidos de civil. La junta militar de Burkina Faso sostuvo después que había sido reclutado para el servicio militar.

En cambio, según el grupo, varios exdetenidos afirmaron que Oulon y hasta otras 40 personas estaban retenidos en una casa fuertemente vigilada en la capital, Uagadugú, hacia finales de 2025, lo que contradice la versión del gobierno. Relataron que dormían en el suelo desnudo, que tenían que beber agua del inodoro y que eran golpeados por guardias que blandían cuerdas y ramas de árboles.

Se desconoce el paradero actual de Oulon. Reporteros Sin Fronteras señaló que había compartido sus hallazgos con el gobierno de Burkina Faso, que no respondió.

El grupo afirmó que Oulon estaba en la mira de la junta desde 2022, cuando publicó una investigación en la que acusaba a un capitán del ejército de malversación. El grupo pidió la liberación inmediata del periodista.

El grupo de defensa sostuvo que el círculo íntimo de la junta parece estar directamente implicado en las detenciones, y que un agente de seguridad del líder de la junta, el capitán Ibrahim Traoré, informaba personalmente a los detenidos antes de su liberación y les advertía que no hablaran.

Desde que tomó el poder en un golpe de Estado en 2022, la junta de Burkina Faso ha reprimido la disidencia política y a los periodistas, ha cerrado medios independientes y ha reclutado por la fuerza a disidentes en el ejército para combatir a militantes islamistas.

Human Rights Watch afirmó en un informe de abril que, bajo Traoré, la junta ha llevado a cabo una amplia represión que ha fomentado “una atmósfera de terror y restringe severamente el flujo de información”. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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