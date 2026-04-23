La hora de Fernando Mendoza: noche del draft de la NFL en Pittsburgh

El escenario del draft de la NFL, el miércoles 22 de abril de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

El draft de la NFL ya está aquí en Pittsburgh.

Un total de 257 jugadores cumplirán un sueño y escucharán su nombre a lo largo de los próximos tres días, culminando un largo recorrido que requirió muchísimo trabajo duro y muchos sacrificios.

La primera ronda comienza la noche del jueves, cuando el comisionado Roger Goodell suba al escenario dentro del teatro principal, afuera del Acrisure Stadium, y anuncie la selección de los Raiders de Las Vegas con la primera elección global. Fernando Mendoza , ganador del Trofeo Heisman y quarterback que llevó a Indiana a su primer título nacional, es el favorito por consenso para los Raiders. Sería una auténtica sorpresa si no acaba en Las Vegas.

Mendoza tendrá la oportunidad de aprender de Kirk Cousins y jugar para el copropietario Tom Brady, el campeón de siete Super Bowls, que está listo para transmitir parte de su sabiduría.

Mientras otros 16 jugadores disfrutarán de las festividades en el lugar y tendrán la oportunidad de darle a Goodell un enorme abrazo en el escenario, Mendoza pasará la noche con su familia en Miami. Su madre, Elsa Mendoza, tiene esclerosis múltiple, por lo que viajar es difícil.

“He viajado muchísimo este año; para mi mamá es mucho más fácil y su salud es lo más importante", dijo Mendoza. "Tenemos que tomar un avión al día siguiente para ir con el equipo que me seleccione y estar allí con la comunidad que ha invertido en mí —amigos, familia, entrenadores, mentores—, estar con todos ellos y compartir el inicio de este camino en la NFL va a crear el mejor recuerdo para nuestra familia”.

Mendoza sería la quinta primera selección global en los últimos nueve drafts presenciales —el de 2020 se realizó de manera virtual— en saltarse el espectáculo y celebrar en privado con familiares y amigos. Los otros fueron Travon Walker (2022), Trevor Lawrence (2021), Baker Mayfield (2018) y Myles Garrett (2017).

La gran pregunta es quién saldrá en el número 2 con los Jets de Nueva York. ¿Será Arvell Reese, de Ohio State, o David Bailey, de Texas Tech? Se les considera los dos mejores defensores. ¿O los Jets darán la sorpresa?

Después de Mendoza, podría pasar un buen rato hasta que se seleccione a otro quarterback. Se espera que Ty Simpson, de Alabama, sea el siguiente. Está entre el grupo de jugadores presentes y existe la posibilidad de que tenga que esperar hasta la segunda ronda la noche del viernes.

La primera ronda debería ser aproximadamente una hora más rápida que antes porque el tiempo entre selecciones se redujo de 10 minutos a ocho minutos.

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FUENTE: AP