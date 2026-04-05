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La heroica noche de Nikola Vasilj salva al St. Pauli en un empate 1-1 ante Unión de Berlín

BERLÍN (AP) — La más reciente heróica actuación bajo los palos del portero bosnio Nikola Vasilj hicieron que el St. Pauli resistiera para empatar el domingo 1-1 con el Unión de Berlín, mientras lucha por evitar el descenso de la Bundesliga.

Joel Chima Fujita del St. Pauli y Andras Schäfer del Unión de Berlín pelean por el balón en el encuentro de la Bundesliga del domingo 5 de abril del 2026. (Andreas Gora/dpa via AP)
Joel Chima Fujita del St. Pauli y Andras Schäfer del Unión de Berlín pelean por el balón en el encuentro de la Bundesliga del domingo 5 de abril del 2026. (Andreas Gora/dpa via AP) AP

En su primer partido desde que sus atajadas ayudaron a que Bosnia-Herzegovina venciera a Italia en la final del repechaje Mundial, Vasilj enfrentó ocho remates a puerta y destacó con una doble atajada, aunque llegó después de que él mismo perdiera el balón. El único que entró fue un imponente cabezazo del delantero del Unión Andrej Ilic tras un tiro de esquina.

El St. Pauli se había puesto en ventaja antes, cuando Mathias Pereira Lage conectó una potente volea de larga distancia para abrir el marcador, y después de eso generó poco.

El St. Pauli aguantó los últimos tres minutos con 10 hombres después de que su capitán australiano, Jackson Irvine, fuera expulsado por dos tarjetas amarillas en un lapso de ocho minutos, ambas por entradas a destiempo.

Incluso un punto para el St. Pauli fue una mala noticia para el Wolfsburg, que se encamina a un histórico primer descenso de la Bundesliga tras perder el sábado 6-3 ante el Bayer Leverkusen. Presente en la Bundesliga desde 1997, el Wolfsburg está ahora a cuatro puntos de la salvación.

Los dos últimos, que en este momento son el Wolfsburg y Heidenheim, descienden directamente a la segunda división. El equipo que termine 16to, actualmente el St. Pauli, disputa un repechaje a doble partido contra el tercero de la segunda categoría.

El Unión se mantiene décimo.

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