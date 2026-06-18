La gran pregunta en Argentina: ¿Por qué Milei no suelta la mano a su funcionario más cuestionado?

El presidente argentino Javier Milei saluda con la mano mientras camina junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (arriba a la izquierda), durante un acto conmemorativo del aniversario de la Revolución de Mayo, que marcó el inicio de la independencia del país respecto a España, en Buenos Aires, Argentina, el lunes 25 de mayo de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko) AP

La investigación judicial al jefe de Gabinete Manuel Adorni golpea el corazón del relato de Milei, quien llegó al poder a fines de 2023 con la promesa de desterrar la corrupción y otros vicios de la “casta” política tradicional.

Milei ve ahora cómo el patrimonio de una de sus principales espadas políticas es escrutado. Viajes al exterior, adquisiciones inmobiliarias y costosas reformas edilicias encienden las alarmas por la aparente falta de correlación con sus ingresos formales.

Adorni quedó aún más expuesto cuando reconoció que ocultó alrededor de medio millón de dólares de sus declaraciones juradas patrimoniales.

El escándalo erosiona la imagen de Milei por negarse a echarlo del gobierno. La crisis estalló cuando los ingresos de muchos argentinos se licúan por el cierre de más de 20.000 empresas, masivos despidos y el tarifazo de los servicios públicos.

Al mismo tiempo unificó a la debilitada oposición, que el jueves próximo debatirá en el Senado si somete al funcionario a una interpelación el 2 de julio con vistas a evaluar su remoción, para lo cual deberán expedirse las dos cámaras.

En medio de esta polémica una pregunta se repite entre políticos, analistas y ciudadanos.

¿Por qué Milei sostiene la mano de su funcionario?

¿Quién es Adorni?

Fue analista económico en medios de comunicación y actualmente es una figura muy cercana al presidente y su hermana, la influyente secretaria general de la Presidencia Karina Milei. Ejerció de vocero presidencial y ahora es jefe del gabinete de ministros.

“Es un destacado ´tuitero' con un estilo provocador que conecta con ese estilo medio altanero de Milei”, señaló a The Associated Press Lucas Romero, director de la consultora Synopsis Consultores.

Polémicas confesiones

Además de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, Adorni reconoció haber omitido en las declaraciones realizadas al Fisco desde que es funcionario 500.000 de dólares de “ahorros” que generó junto a su esposa en el sector privado.

“No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro”, argumentó Adorni en una entrevista periodística. Dijo que fue un error involuntario y que pagará la multa.

Su explicación generó un sinfín de dudas. Sostuvo que invirtieron 200.000 dólares y ganaron otros 300.000 dólares en Bitcoin entre 2014 y 2018, un tipo de operaciones que criticó años después.

Milei lo defiende; costo político

“No voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas a una persona honesta”, afirmó el mandatario, cuyo enfrentamiento con los medios ha ido escalando en los últimos meses.

Pero el escándalo lo golpeó. El nivel de desaprobación de su gestión es de 58,1%, superando al de aprobación en 20,2 puntos, lo que supone el pico negativo más alto desde su asunción, según una encuesta de Management & Fit realizada entre el 11 y 22 de mayo, con un margen de error de 2,1%.

Mariel Fornoni, directora de esa consultora, señaló que “obviamente impacta” que mientras “a la gente no le alcanza para llegar a fin de mes” el mandatario se apropia de “un discurso de la ética y defiende al jefe de Gabinete, que se está incriminando en cada aparición pública".

Un gran interrogante; varias hipótesis

“Esta es la gran pregunta: por qué Milei sigue pagando un altísimo costo por sostenerlo cuando el beneficio es nulo", afirmó Romero. Cuestionó que Adorni “no tiene habilidades en el diálogo político con el resto de los actores”, como se espera de los jefes de gabinete.

La misma encuesta de Management & Fit reveló que 42,1% de los ciudadanos cree que Adorni sigue en el gobierno porque tiene información sobre irregularidades de la gestión. Un 21,9% lo atribuye a su cercanía a los hermanos Milei.

Romero apuntó que Adorni “puede ser alguien que sepa mucho” de la estafa millonaria en torno al lanzamiento en 2025 de LIBRA, la criptomoneda que promovió Milei en su cuenta de X. La justicia investiga el rol que cumplió el mandatario y sus allegados.

“Adorni estuvo en el Tech Forum, el evento cripto de 2024 que se indican como el origen de las conversaciones entre Milei y los promotores del token”, apuntó Romero.

Sergio Berensztein, de la consultora Berensztein, indicó que si Adorni siente que lo abandonan “tendría incentivos para cooperar con la justicia en algunas causas que preocupan al gobierno, sobre todo la de LIBRA".

El analista apuntó que además “las cuestiones institucionales son secundarias” para el mandatario y está convencido de que si lo remueve “aparecería respondiendo a una agenda más bien mediática”.

Romero agregó que “es una dinámica muy propia de este tipo de liderazgo; no quiere darle al periodismo lo que entiende que quiere, que es correrlo a Adorni". Acotó que con esa postura el presidente "no está teniendo un correcto diagnóstico del problema”.

FUENTE: AP