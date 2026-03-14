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La Fórmula 1 cancela carreras de abril en Bahréin y Arabia Saudí por guerra deIrán

SHANGHÁI (AP) — La Fórmula 1 y su organismo rector, la FIA, cancelaron las carreras del Gran Premio en Bahréin y Arabia Saudí por motivos de seguridad relacionados con la guerra de Irán.

El británico Lewis Hamilton, de Ferrari, compite en la clasificación para el Gran Premio de China, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP foto/Vincent Thian)
El británico Lewis Hamilton, de Ferrari, compite en la clasificación para el Gran Premio de China, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP foto/Vincent Thian) AP

Ambos países han sido atacados por Irán, que respondió así a la ofensiva que le lanzaron Estados Unidos e Israel.

El anuncio se hizo a primera hora de la mañana del domingo en Shanghái, antes del Gran Premio de China.

La F1 debía correr en Bahréin el 12 de abril y en la ciudad saudí de Yeda el 19 de ese mes.

De acuerdo con la FIA, esas dos carreras “no se celebrarán en abril” y no se organizarían otras para reemplazarlas.

“El FIA siempre pondrá la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y de nuestros colegas en primer lugar. Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado esta decisión con esa responsabilidad firmemente presente”, manifestó el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

La FIA no descartó explícitamente reprogramar las carreras, y Ben Sulayem señaló: “Bahréin y Arabia Saudí son increíblemente importantes para el ecosistema de nuestra temporada de carreras, y espero volver a ambos tan pronto como las circunstancias lo permitan”.

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