La FIFA multa a España con 20.000 dólares por cánticos antimusulmanes ante Egipto

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ARCHIVO - El delantero español Lamine Yamal (izquierda) pugna por el balón con el egipcio Islam Issa durante un partido amistoso, el martes 31 de marzo de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort) AP

La FIFA informó el viernes que el veredicto fue confirmado en días recientes por su órgano de apelaciones tras un fallo inicial de tres jueces disciplinarios.

El cántico se produjo en un partido el 31 de marzo y posteriormente fue condenado por el astro español Lamine Yamal, un musulmán, como “irrespetuoso e intolerable”.

“Usar una religión como burla en el campo te hace parecer ignorante y racista”, escribió Lamine Yamal en abril en Instagram. l extremo del Barcelona no fue el objetivo directo de los insultos.

Los jueces disciplinarios de la FIFA escribieron en su veredicto que “eran necesarias sanciones severas”, al tiempo que señalaron que se trataba de una primera infracción para la federación española de fútbol, que había reaccionado con rapidez ante el incidente y lo condenó.

El organismo rector del fútbol mundial ordenó a la federación pagar 20.000 dólares e impuso medidas sobre el público en el próximo amistoso en casa del equipo. Es probable que sea en junio de 2027 o en marzo de 2028.

Una sección del 15% de los asientos en el estadio donde España juegue como local debe cerrarse o llenarse con grupos de interés especial “como familias, estudiantes y organizaciones contra la discriminación”.

El veredicto de la FIFA indicó que el cántico se escuchó a los 10 y 47 minutos en el estadio del Espanyol. Los jueces elogiaron a los responsables españoles que implementaron “medidas preventivas” antes del partido, “cooperaron plenamente con los oficiales del encuentro y las autoridades pertinentes”, condenaron públicamente el cántico y trabajaron para identificar a los aficionados responsables. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP