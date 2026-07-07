La FIFA investiga un incidente entre un aficionado y el streamer IShowSpeed durante partido

IShowSpeed estaba transmitiendo el partido en vivo y se le escuchó preguntarle a un aficionado con una camiseta de Argentina qué le estaban diciendo. El aficionado, que hablaba en español, parecía decirle a IShowSpeed, que es negro, que “fuera a llorar al zoológico”.

“La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas”, indicó el organismo rector del fútbol mundial en un comunicado. “Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ningún lugar de la sociedad... La Copa Mundial de la FIFA es una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto. Reúne a personas, culturas y comunidades de todo el mundo, y cualquiera que actúe de una manera que socave estos valores no es bienvenido en nuestro deporte”.