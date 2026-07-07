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La FIFA investiga un incidente entre un aficionado y el streamer IShowSpeed durante partido

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — La FIFA informó que está investigando un incidente ocurrido el martes en el que se vio involucrado el streamer y youtuber IShowSpeed con un aficionado en las gradas durante el partido del viernes del Mundialentre Argentina y Cabo Verde.

El youtuber y streamer estadounidense Darren Jason Watkins Jr., conocido como IShowSpeed, hace un gesto durante el encuentro de octavos de final entre Portugal y España el lunes 6 de julio del 2026. (AP Foto/Julio Cortez)
El youtuber y streamer estadounidense Darren Jason Watkins Jr., conocido como IShowSpeed, hace un gesto durante el encuentro de octavos de final entre Portugal y España el lunes 6 de julio del 2026. (AP Foto/Julio Cortez) AP

IShowSpeed estaba transmitiendo el partido en vivo y se le escuchó preguntarle a un aficionado con una camiseta de Argentina qué le estaban diciendo. El aficionado, que hablaba en español, parecía decirle a IShowSpeed, que es negro, que “fuera a llorar al zoológico”.

“La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas”, indicó el organismo rector del fútbol mundial en un comunicado. “Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ningún lugar de la sociedad... La Copa Mundial de la FIFA es una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto. Reúne a personas, culturas y comunidades de todo el mundo, y cualquiera que actúe de una manera que socave estos valores no es bienvenido en nuestro deporte”.

IShowSpeed y sus publicistas no respondieron inmediatamente a los mensajes para solicitar comentarios.

El estadounidense de 21 años, tiene más de 50 millones de suscriptores en YouTube, 45 millones de seguidores en Instagram y 47 millones en TikTok.

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FUENTE: AP

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