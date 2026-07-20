La FDA sigue enfocada en proveedor de lechuga como fuente de parásito pese a prueba fallida

En la imagen se ve un restaurante de comida rápida Taco Bell el martes 14 de julio de 2026, en Taylor, Michigan. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) indicaron el lunes que una prueba de laboratorio identificó de manera incorrecta un resultado positivo de ciclospora en una muestra de lechuga de Taylor Farms. La FDA publicó el hallazgo en su sitio web el sábado, pero luego señaló el domingo que el resultado había sido un falso positivo.

Autoridades federales y estatales han estado investigando un aumento de casos del parásito, vinculando inicialmente el brote en cinco estados con lechuga servida en locales de Taco Bell. Taylor Farms anunció el sábado que retiraría del mercado 25 productos de lechuga picada y de ensalada vendidos bajo ocho códigos de marca diferentes. Los productos son utilizados por varias cadenas y proveedores de alimentos de Estados Unidos.

“La investigación de rastreo de la FDA y los datos del brote siguen convergiendo en la lechuga iceberg rallada procedente de las instalaciones de Taylor Farms en el centro de México”, indicó el lunes Donald Prater, jefe interino de alimentos de la FDA.

Además de rastrear la cadena de suministro de la lechuga, el personal de la FDA ha comenzado a analizar muestras de productos agrícolas que cruzan la frontera de Estados Unidos.

Funcionarios de la FDA explicaron el lunes que el falso positivo provino de una prueba rápida utilizada para detectar rastros de ciclospora. La muestra que inicialmente pareció positiva para el parásito provenía de Taylor Farms, pero no formaba parte del retiro de lechuga de la empresa. Funcionarios de la FDA señalaron que se sintieron obligados a alertar al público sobre el hallazgo.

Pero una verificación posterior de control de calidad mostró que el resultado positivo era un error. Funcionarios de la FDA notificaron a Taylor Farms sobre ello el domingo.

La empresa destacó los resultados actualizados de las pruebas en redes sociales y afirmó que “la FDA nos pidió disculpas”. Funcionarios de la agencia dijeron que no hubo una disculpa oficial.

La ciclospora es un parásito microscópico que infecta alimentos que han estado en contacto con heces humanas, con mayor frecuencia cuando los productos agrícolas se riegan o se lavan con agua contaminada. Al ingerirse, el parásito causa una enfermedad intestinal marcada por “evacuaciones intestinales frecuentes y a veces explosivas”, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

La ciclospora ha enfermado a por lo menos 1.645 personas en Estados Unidos, y 141 han sido hospitalizadas, de acuerdo con la FDA y los CDC. Las agencias investigan cinco brotes separados de la enfermedad, incluido el que se rastreó hasta Taylor Farms.

Kyle Diamantas, comisionado interino de la FDA, señaló que los funcionarios de salud han seguido viendo nuevos casos asociados con el brote más reciente, incluidos algunos la semana pasada.

“Lo que significa es que es imperativo que tomemos medidas para garantizar que el producto contaminado no esté llegando al mercado”, comentó Diamantas.

El viernes se podía apreciar un menor flujo de clientes en varias cadenas de restaurantes en comparación con los promedios por día de la semana entre el 1 de enero y el 6 de julio, según Placer.ai, que rastrea los movimientos de las personas a partir del uso de teléfonos celulares.

Taco Bell sufrió la mayor caída —un descenso del 18,9%— después de que funcionarios federales de salud mencionaran a la cadena en su investigación del brote de ciclosporiasis. El tránsito de clientes bajó un 14,3% en Chopt, indicó Placer.ai. Tanto Chipotle como Panera Bread registraron una caída cercana al 7% en el tránsito, mientras que la disminución de Cava fue menor —del 4,2%—, según la firma.

Los investigadores de seguridad alimentaria a menudo no pueden establecer una conexión biológica directa entre los productos retirados del mercado y los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Algunas pruebas comunes utilizadas para detectar intoxicaciones alimentarias no han sido diseñadas para detectar ciclospora. Los técnicos no pueden cultivar el parásito en laboratorios, lo que dificulta obtener evidencia a partir de productos contaminados.

En su lugar, los investigadores sacan conclusiones basadas en los relatos de lo que comieron las personas, la proximidad y el momento de los casos y otros patrones.

___

La periodista de The Associated Press Anne D'Innocenzio contribuyó desde Nueva York.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP