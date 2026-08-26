La FDA aprueba revolucionario fármaco contra el cáncer de páncreas que mejora la supervivencia

ARCHIVO – El logotipo de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos en el exterior de sus oficinas en Silver Spring, Maryland, el 10 de diciembre de 2020. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta, Archivo) AP

Autoridades de la FDA otorgaron una aprobación acelerada a la píldora, la primera de su tipo, llamada daraxonrasib, que bloquea una proteína mutada que alimenta el crecimiento tumoral en más del 90% de los casos de cáncer de páncreas. Es un enfoque que se les había escapado durante décadas a los fabricantes de medicamentos.

Los pacientes que tomaron el fármaco casi duplicaron su tiempo de supervivencia, con menos efectos secundarios graves, en un estudio en el que se les asignó aleatoriamente el tratamiento experimental o más quimioterapia. En el estudio, financiado por la empresa, participaron 500 pacientes cuyo cáncer metastásico, o en expansión, había dejado de responder al tratamiento previo.

Los pacientes que recibieron el nuevo tratamiento vivieron una mediana de 13,2 meses, en comparación con 6,7 meses para quienes recibieron quimioterapia.

“No es una cura, sino una opción más para esos pacientes”, señaló el doctor Pashtoon Kasi de City Hope Orange County, un centro de atención del cáncer con sede en California. “Pero es la major opción que hemos tenido”.

El cáncer de páncreas es una de las formas más mortales de esa enfermedad, en gran parte porque es difícil de detectar antes de que empiece a propagarse a otros órganos. La Sociedad Americana del Cáncer estima que este año se diagnosticarán unos 67.000 nuevos casos en Estados Unidos y que más de 52.000 personas morirán por la enfermedad. La tasa general de supervivencia a cinco años es del 13%.

El fármaco atrajo la atención pública a principios de este año cuando el exsenador republicano por Nebraska, Ben Sasse, describió en “60 Minutes” de CBS cómo había tenido menos dolor mientras lo tomaba. Un aumento del interés público llevó a la FDA a permitir el “acceso ampliado”, antes de la aprobación oficial del medicamento, para pacientes que cumplían ciertos criterios.

Los reguladores de la FDA señalaron el miércoles que aprobaron el fármaco con más de seis meses de anticipación respecto de su fecha objetivo.

“Es nuestro deber fundamental ofrecer más curas y tratamientos significativos a los pacientes lo más rápido posible”, afirmó Kyle Diamantas, comisionado interino de la FDA, en un comunicado.

Los médicos que tratan el cáncer de páncreas han manifestado su optimismo de que la aprobación del fármaco pueda abrir paso a más opciones nuevas, con decenas de medicamentos experimentales en desarrollo. A diferencia de otros cánceres que se han beneficiado de una variedad de alternativas a la quimioterapia, el cáncer de páncreas ha sido más difícil de abordar.

El nuevo fármaco apunta a mutaciones en la familia de genes RAS, que normalmente regula el crecimiento celular. Las llamadas mutaciones KRAS son especialmente decisivas para impulsar el cáncer de páncreas. Pero una estructura que dificultaba que los medicamentos se adhirieran a las proteínas mutadas hizo que durante mucho tiempo se considerara que este impulsor del cáncer era “intratable con fármacos”.

“Creo que ha abierto las puertas para muchas otras empresas”, afirmó Kasi. “Pienso que, en el futuro, habrá muchos más ensayos donde se analice este enfoque en otros tipos de tumor”.

El medicamento de Revolution Medicines utiliza, en esencia, un pegamento molecular para unirse a múltiples subtipos de KRAS. La farmacéutica, con sede en Redwood City, California, estudia también su tecnología en otras formas de cáncer, incluido el de pulmón.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP