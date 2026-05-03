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La FAA investiga vuelo de United que impactó un poste de luz durante su aterrizaje en Newark

NEWARK, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Las autoridades federales iniciaron una investigación después de que un avión de pasajeros de United Airlines golpeó un poste de luz en la autopista New Jersey Turnpike durante su aterrizaje del domingo en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty.

El paisaje de la ciudad de Nueva York al fondo desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el miércoles 7 de mayo de 2025, en Newark, Nueva Jersey. (AP Foto/Seth Wenig, Archivo)
El paisaje de la ciudad de Nueva York al fondo desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el miércoles 7 de mayo de 2025, en Newark, Nueva Jersey. (AP Foto/Seth Wenig, Archivo) AP

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que el incidente, en el que estuvo involucrado el vuelo 169 de United Airlines, ocurrió alrededor de las 2 de la tarde.

La FAA indicó que el avión Boeing 767 aterrizó sin contratiempos. Llegaba a Estados Unidos procedente de Venecia, Italia.

United no respondió de momento a un correo electrónico en busca de comentarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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