La FAA investiga vuelo de United que impactó un poste de luz durante su aterrizaje en Newark

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El paisaje de la ciudad de Nueva York al fondo desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el miércoles 7 de mayo de 2025, en Newark, Nueva Jersey. (AP Foto/Seth Wenig, Archivo) AP

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que el incidente, en el que estuvo involucrado el vuelo 169 de United Airlines, ocurrió alrededor de las 2 de la tarde.

La FAA indicó que el avión Boeing 767 aterrizó sin contratiempos. Llegaba a Estados Unidos procedente de Venecia, Italia.

United no respondió de momento a un correo electrónico en busca de comentarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP