La FAA cierra el espacio aéreo en El Paso, Texas, y suspende todos los vuelos por 10 días

Compartir en:









ARCHIVO - Un cartel de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) en el aeropuerto internacional John F. Kennedy en Nueva York, el 16 de marzo de 2017. (AP Foto/Seth Wenig, Archivo) AP

Un aviso publicado en el sitio web de la FAA indicó que las restricciones temporales de vuelo eran por "razones especiales de seguridad", pero el aviso no proporcionó detalles adicionales. El cierre no incluye el espacio aéreo mexicano.

El aeropuerto informó en una publicación de Instagram que todos los vuelos hacia y desde el aeropuerto estarían suspendidos desde la noche del martes hasta la noche del 20 de febrero, incluyendo vuelos comerciales, de carga y de aviación general. Sugirió a los viajeros que se pongan en contacto con sus aerolíneas para obtener información actualizada sobre los vuelos.

El aeropuerto se describe a sí mismo como la puerta de entrada al oeste de Texas, el sur de Nuevo México y el norte de México. Southwest, United, American y Delta operan vuelos allí.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP