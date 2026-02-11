americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La FAA cierra el espacio aéreo en El Paso, Texas, y suspende todos los vuelos por 10 días

EL PASO, Texas, EE.UU. (AP) — La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos anunció el cierre del espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso en Texas durante diez días, suspendiendo todos los vuelos hacia y desde el aeropuerto.

ARCHIVO - Un cartel de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) en el aeropuerto internacional John F. Kennedy en Nueva York, el 16 de marzo de 2017. (AP Foto/Seth Wenig, Archivo)
ARCHIVO - Un cartel de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) en el aeropuerto internacional John F. Kennedy en Nueva York, el 16 de marzo de 2017. (AP Foto/Seth Wenig, Archivo) AP

Un aviso publicado en el sitio web de la FAA indicó que las restricciones temporales de vuelo eran por "razones especiales de seguridad", pero el aviso no proporcionó detalles adicionales. El cierre no incluye el espacio aéreo mexicano.

El aeropuerto informó en una publicación de Instagram que todos los vuelos hacia y desde el aeropuerto estarían suspendidos desde la noche del martes hasta la noche del 20 de febrero, incluyendo vuelos comerciales, de carga y de aviación general. Sugirió a los viajeros que se pongan en contacto con sus aerolíneas para obtener información actualizada sobre los vuelos.

El aeropuerto se describe a sí mismo como la puerta de entrada al oeste de Texas, el sur de Nuevo México y el norte de México. Southwest, United, American y Delta operan vuelos allí.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

Congresistas cubanoamericanos pedirán a Trump encausar a Raúl Castro por asesinato de pilotos de Hermanos al Rescate
EXCLUSIVA

Congresistas cubanoamericanos pedirán a Trump encausar a Raúl Castro por asesinato de pilotos de Hermanos al Rescate

Avión espía de EEUU vuela cerca de la costa norte de Cuba en operación de vigilancia sobre la isla

Avión espía de EEUU vuela cerca de la costa norte de Cuba en operación de vigilancia sobre la isla

Primer vuelo de deportados en 2026: Administración TRUMP regresa a LA HABANA a 170 cubanos con orden de deportación

Primer vuelo de deportados en 2026: Administración TRUMP regresa a LA HABANA a 170 cubanos con orden de deportación

Rusia alerta por globo de vigilancia de EEUU cerca de Cuba mientras crece la presión militar y política sobre la isla

Rusia alerta por globo de vigilancia de EEUU cerca de Cuba mientras crece la presión militar y política sobre la isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter