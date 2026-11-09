La estrella del judo Teddy Riner anuncia candidatura a presidente de Francia y promete unir al país

El campeón de judo francés Teddy Riner en París, el 5 de junio del 2025. (AP foto/Michel Euler) AP

El múltiple campeón olímpico de 37 años, que figura de manera constante entre las personalidades públicas favoritas de Francia, anunció su candidatura en redes sociales el lunes. Riner, que tiene posturas económicas liberales, manifestó en una entrevista con el diario Le Parisien que se está posicionando como “ni de derechas ni de izquierdas” y espera convertirse en un “presidente que una a la gente”.

Al preguntársele si su candidatura debe tomarse en serio, Riner respondió que “lo irresponsable sería quedarse callado y quedarse al margen de lo que está ocurriendo en nuestro país, y de lo que viene ocurriendo desde hace ya varios años”.

Las elecciones presidenciales francesas son el próximo año y la campaña se desarrolla en un clima social tenso.

Han estallado multitudinarias protestas en París y en otros puntos de Francia en las últimas semanas, mientras los manifestantes exigen salarios más altos y respaldan el movimiento de protestas estudiantiles del país, lo que suma nueva presión sobre el gobierno.

Riner señaló que es consciente de las tensiones sociales del país y que no puede aceptar que jóvenes y generaciones mayores digan que les cuesta imaginar un futuro para sí mismos.

“Escucho la ira, que algunos incluyen en su retórica con mucha negatividad, proveniente de gente que ya no tiene ninguna ambición ni el deseo de pensar en grande", declaro Riner.

"Sin embargo, Francia es un gran país. Me ha permitido convertirme en la persona que soy y me ha dado la oportunidad de soñar en grande. Hoy, eso es precisamente lo que falta. Ya no existe esa ambición, ya no existe esa esperanza”.

Riner dijo en septiembre que quiere poner fin a su carrera con una cuarta medalla de oro olímpica individual en los Juegos de Los Ángeles en 2028. Al preguntarle Le Parisien si su candidatura presidencial significa que renuncia a los Juegos Olímpicos, el peso pesado de 2,04 metros (6 pies y 8 pulgadas) contestó que no.

“No, si mis deberes como presidente lo permiten y el pueblo francés me da su bendición”, explicó el 11 veces campeón mundial.

Las autoridades francesas dijeron en septiembre que investigaron abusos racistas en internet dirigidos contra Riner después de que expresara preocupación por el auge de la extrema derecha. En una entrevista con el programa deportivo francés Stade 2, Riner comentó que el ascenso del extremismo lo había “asustado muchísimo”. Al preguntársele si se refería a “ambos lados” —es decir, la extrema izquierda y la extrema derecha—, Riner respondió: “la extrema derecha”.

Según las encuestas de opinión, la nacionalista Marine Le Pen es la favorita para reemplazar a Emmanuel Macron, por delante del líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon. Otros aspirantes incluyen a dos ex primeros ministros de Macron. También se postulan, entre otros, candidatos de la izquierda y la derecha moderadas, del partido ecologista y de los conservadores.

“El país está viviendo divisiones profundas en este momento, no nos engañemos", señaló Riner. "Y frente a eso, no veo a un solo candidato que presente una visión creíble y justa capaz de unir al pueblo francés en lugar de dividirlo. Hoy no hay nadie que ofrezca una esperanza auténtica, sincera. Siempre es un bando contra otro. Me postulo para presidente para demostrar que podemos volver a poner a Francia en pie. Somos capaces de lograr grandes cosas juntos”.

Para presentarse, Riner tendrá que reunir 500 firmas de cargos electos, como exige la ley francesa.

Al preguntársele cuál sería su primera iniciativa en el escenario internacional si resulta elegido, Riner dijo que quiere asegurarse de que Francia trabaje bien con sus aliados y se gane un mayor respeto.

“Muchos a mi alrededor han estado hablando de mi primer apretón de manos con Donald Trump”, dijo, riéndose. “Veremos quién tiene el apretón más firme”. _________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP