americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La empresa General Mills elimina los colorantes artificiales de todos sus cereales

La empresa de alimentos General Mills informó que ha eliminado los colorantes artificiales de todos sus cereales en Estados Unidos, incluidos Lucky Charms y Trix.

Ahora la compañía de Minneapolis usa tintes a base de frutas y verduras, al igual que colores derivados de especias como la cúrcuma y el pimentón, para darles a sus cereales sus característicos colores vivos.

“Este logro refleja cómo estamos evolucionando con las necesidades de los consumidores, y a la vez seguimos ofreciendo alimentos que saben muy bien, ofrecen calidad y aportan valor”, manifestó en un comunicado Bethany Quam, presidenta de cereales de General Mills.

La empresa indicó que el 90% de sus productos minoristas en Estados Unidos ya no contienen colorantes artificiales. Los productos que aún los incluyen, como algunas mezclas para pastel de Betty Crocker y Fruit Roll-Ups, pasarán a tener tintes naturales a finales de 2027, señaló la compañía.

General Mills es el segundo gran fabricante de cereales que anuncia una transición a tintes naturales. WK Kellogg, que produce Froot Loops y Apple Jacks, anunció previamente este mes que eliminará los colorantes artificiales de todos sus cereales en Estados Unidos para finales de este año.

Activistas por la salud llevan mucho tiempo pidiendo que se retiren los colorantes artificiales de los alimentos, citando estudios que indican que pueden causar problemas neuroconductuales —incluida la hiperactividad y dificultades de atención— en algunos niños, aunque los resultados han sido dispares.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) dice que los colorantes aprobados son seguros y que “la mayoría de los niños no presenta efectos adversos” debido a ellos. Pero el organismo señala que algunos niños pueden ser sensibles a los colorantes artificiales. El año pasado, la FDA prohibió un colorante a base de petróleo, el Rojo 3, porque algunos estudios planteaban que causaba cáncer en ratas de laboratorio.

General Mills eliminó los colorantes artificiales de Trix en 2015, pero los volvió a incorporar dos años después, alegando que los clientes en Estados Unidos extrañaban los colores vivos.

Sin embargo, desde entonces se ha incrementado la presión de consumidores y políticos. Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud del presidente Donald Trump, ha instado a las empresas de alimentos a eliminar gradualmente los colorantes artificiales a base de petróleo. El verano pasado, General Mills firmó un acuerdo con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en el que se comprometió a retirar los tintes sintéticos de todos sus productos para finales de 2027.

Las cadenas minoristas también están obligando a las empresas a actuar. Previamente este año, Target dijo que dejaría de vender cereales que contengan colorantes artificiales para finales de mayo. Walmart también ha dicho que eliminará los colorantes artificiales de sus marcas propias para enero de 2027.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona con una bolsa de compras en Filadelfia el 10 de diciembre del 2025. (AP foto/Matt Rourke)

Inflación en EEUU sigue alta en medio de guerra y aranceles de Trump

ARCHIVO – El exdirector del FBI James Comey habla en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado en el Capitolio, en Washington, el 8 de junio de 2017. (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo)

La publicación “86 47” de Comey fue una amenaza contra Trump, dice el Departamento de Justicia

En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias se ve fuego en un lugar alcanzado por un bombardeo ruso en Pechenihy, región de Járkiv, Ucrania, el martes 18 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias via AP)

Ucrania lanza una ofensiva de drones contra Moscú; misiles rusos matan a 10 en un pueblo ucraniano

E. Jean Carroll, la escritora que acusó al presidente Donald Trump de violarla, en el tribunal en Nueva York el 6 de septiembre del 2024. (AP foto/Eduardo Munoz Alvarez)

Corte Suprema vuelve a rechazar pedido de Trump de anular compensación a escritora que lo acusó

Destacados del día

EEUU mueve miles de militares en Puerto Rico mientras crece la tensión con Cuba: Hay aviones todos los días

EEUU mueve miles de militares en Puerto Rico mientras crece la tensión con Cuba: "Hay aviones todos los días"

Arrestan a dos jovenes cubanos por saquear casa en Coral Gables de pareja que murió en accidente en Kenia

Arrestan a dos jovenes cubanos por saquear casa en Coral Gables de pareja que murió en accidente en Kenia

Un empleado revisa la tarjeta de identificación de un cliente antes de registrar una compra de alcohol en una tienda de comestibles en Arlington Heights, Illinois, el lunes 6 de julio de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh)

Economía de EEUU creció a un ritmo de 1,5% en el 2do trimestre, pese al fuerte gasto del consumidor

Una persona con una bolsa de compras en Filadelfia el 10 de diciembre del 2025. (AP foto/Matt Rourke)

Inflación en EEUU sigue alta en medio de guerra y aranceles de Trump

Aplazan en Miami audiencia clave sobre el I220A que podría impactar a medio millón de cubanos en EEUU

Aplazan en Miami audiencia clave sobre el I220A que podría impactar a medio millón de cubanos en EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter