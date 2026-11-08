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La depuesta líder de Bangladesh Sheikh Hasina pide un nuevo pasaporte para volver del exilio

DACA, Bangladesh (AP) — La ex primera ministra de Bangladesh Sheikh Hasina solicitó un nuevo pasaporte el lunes para facilitar su regreso del exilio, dos años después de que fuera derrocada en un alzamiento masivo.

ARCHIVO - La entonces primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, llega ala Cena de la Reina durante la Reunión de Jefes de Gobierno de la Mancomunidad en el palacio de Buckingham en Londres, el 19 de abril de 2018. (Daniel Leal-Olivas/Pool Foto via AP, Archivo)
ARCHIVO - La entonces primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, llega ala Cena de la Reina durante la Reunión de Jefes de Gobierno de la Mancomunidad en el palacio de Buckingham en Londres, el 19 de abril de 2018. (Daniel Leal-Olivas/Pool Foto via AP, Archivo) AP

El gobierno ha buscado su extradición desde India y anteriormente desestimó las sugerencias de que necesitara nuevos documentos de identificación para regresar a casa. Hasina declaró a The Associated Press en una entrevista este mes que regresaría a Bangladesh en diciembre a cualquier costo.

En una carta vista por The Associated Press que fue enviada por correo electrónico a la misión diplomática de Bangladesh en Nueva Delhi, un abogado de Hasina instó al principal diplomático a tomar las medidas necesarias para proporcionarle un pasaporte y una tarjeta nacional de identidad.

“Este es un paso significativo hacia su regreso a casa. Tras haberle sido revocados sus documentos por el régimen anterior, Su Excelencia espera recuperar sus derechos fundamentales como ciudadana bangladesí y recibir los documentos necesarios”, dijo a la AP Abu Obaidha Arin, un asistente de Hasina.

“Está decidida a regresar a Bangladesh para diciembre, y sin duda regresará a casa”, añadió.

No fue posible obtener de inmediato comentarios del gobierno de Bangladesh.

El viceministro de Asuntos Exteriores Humaiun Kobir afirmó el jueves que Bangladesh quiere que Hasina sea entregada en virtud de un tratado de extradición con India. India se ha negado a entregarla.

“Queremos que Hasina sea entregada. Será entregada. Es una terrorista. Es una fugitiva. Hay un tratado de extradición vigente entre Bangladesh e India”, declaró a los periodistas en Daca.

Militares de Bangladesh llevaron a Hasina a India después de que protestas lideradas por estudiantes la obligaran a dejar el poder el 5 de agosto de 2024. Un tribunal especial la condenó a muerte en 2025 por crímenes contra la humanidad, al dictaminar que era responsable de ordenar la represión, que dejó cientos de muertos y miles de heridos.

Naciones Unidas han dicho que casi 1.400 personas murieron. Hasina niega haber cometido irregularidades. También ha rechazado el veredicto del tribunal y ha impugnado la legitimidad del juicio.

Un gobierno interino dirigió Bangladesh tras la destitución de Hasina y celebró unas elecciones en febrero en las que se prohibió la participación del partido Liga Awami de Hasina.

Tarique Rahman, hijo de una antigua archirrival de Hasina, llegó al poder con una victoria aplastante.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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