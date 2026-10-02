La decisión de no pagarle a Joey Porter Jr. y cederlo a Dallas podría costarle caro a Pittsburgh

Jerry Jeudy, receptor abierto de los Browns de Cleveland, es derribado por el linebacker Payton Wilson, de los Steelers de Pittsburgh, durante la segunda mitad del partido de la NFL, el jueves 1 de octubre de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Cuando Porter, de 1,88 metros, comenzó el último año de su contrato de novato, ambas partes suponían que se concretaría un nuevo acuerdo antes de que comenzara la temporada 2026.

A principios de junio, en el inicio del minicampamento obligatorio, Porter estaba de pie bajo el sol afuera de las instalaciones del equipo y pareció animado al hablar de lo que parecía una eventualidad.

Cuando le preguntaron si se consideraba uno de los mejores esquineros de la liga y si era importante para él recibir un pago acorde con eso, Porter no dudó.

“Creo que he sido un tipo de élite desde que estoy en esta liga”, afirmó Porter, quien no permitió un pase de touchdown en 2024 ni en 2025. “Y me alegra que esté recibiendo el respeto que siento que se me debe”.

Ese “respeto”, al menos en la versión de Porter, nunca se materializó por parte del equipo para el que alguna vez trabajó como recogepelotas. Mientras los Steelers cerraban acuerdo tras acuerdo con compañeros de la generación del draft de 2023 de Porter —desde Nick Herbig hasta Darnell Washington y Keeanu Benton—, las conversaciones entre los representantes del esquinero y el gerente general de Pittsburgh Omar Khan se estancaron.

A medida que se acercaba el partido inaugural, Porter admitió que era difícil sacar las emociones de la ecuación. Una ausencia de una semana por una lesión de espalda cuya gravedad, en el mejor de los casos, era incierta, se convirtió en dos, luego tres y después cuatro cuando Porter salió de la práctica el miércoles y el equipo lo descartó.

Unas horas después, fue traspasado a Dallas. Horas más tarde, la secundaria de Pittsburgh flaqueó en momentos cruciales en una derrota por 27-24 ante Cleveland, que dejó a los Steelers con marca de 2-2.

“Nunca tuve realmente la oportunidad de entrenar a Joey”, dijo después el entrenador de primer año Mike McCarthy. “Obviamente hizo algunas cosas grandiosas aquí”.

Al parecer, no lo suficiente como para que los Steelers le pagaran a Porter el dinero que buscaba, una decisión algo curiosa si se considera lo valiosos que son los jugadores con el conjunto único de habilidades de Porter.

Seattle y Nueva Inglaterra se apoyaron en sus excelentes defensivas para llegar al Super Bowl en febrero. Los Seahawks, campeones, recompensaron a Devon Witherspoon con un nuevo contrato en agosto y los Patriots hicieron lo mismo con Christian Gonzalez en la víspera de la temporada.

Aunque Porter no tiene del todo sus respectivos currículos —nunca ha ido al Pro Bowl ni ha sido nombrado All-Pro—, iba en esa dirección. A diferencia de la mayoría de las estrellas de la defensa mejor pagada de la liga, Porter está entrando en su mejor momento, no saliendo de él.

Quizá aún más importante, los Steelers no tienen un heredero claro.

Joe Burrow, de Cincinnati, y los receptores abiertos Ja’Marr Chase y Tee Higgins se divirtieron el domingo pasado ante una secundaria sin Porter, en un partido que los Bengals podrían haber ganado de no ser por un par de errores de los equipos especiales.

La noche del jueves, el mariscal de campo de los Browns, DeShaun Watson, aparentemente revitalizado, lanzó para 268 yardas, 60 de las cuales llegaron en el segundo cuarto, después de un error de comunicación del novato Daylen Everette que permitió que el receptor de Cleveland Denzel Boston se desmarcara en una serie que terminó con los Browns tomando la ventaja.

La decisión de Pittsburgh de no negociar con Porter una vez iniciada la temporada —una vieja política del club— parece contraproducente para un equipo que intenta “ganar ahora”.

Aaron Rodgers se retirará, y su salario de más de 20 millones de dólares ya no contarán el próximo año. El equipo también podría prescindir de algunas estrellas defensivas veteranas o reestructurar contratos para obtener alivio en el tope salarial.

Las cifras del tope volverán a subir la próxima primavera y casi con seguridad no habrá un mariscal de campo franquicia al que pagar. El dinero para Porter estaba ahí si los Steelers se sentían obligados a encontrarlo. Khan, como cualquier otro gerente general de la NFL, es hábil en el arte de ajustar los números para que las cosas funcionen.

El club, en última instancia, decidió que Porter no valía la pena.

Y ahora tiene que encontrar una manera de frenar a Burrow, a Lamar Jackson y quizá incluso a Watson para mantenerse al ritmo en la División Norte de la Conferencia Americana. Y si quiere tener alguna posibilidad de causar impacto en los playoffs, probablemente tendrá que detener a otros quarterbacks de élite —Josh Allen y Patrick Mahomes vienen a la mente— sin su mejor esquinero exterior.

Porter era singularmente valioso para los Steelers, y la decisión de dejarlo ir podría dolerles durante algún tiempo.

Qué está funcionando

Darle el balón a Jaylen Warren. El corredor, implacable, sumó otras 126 yardas totales el jueves y va camino al mejor año de su carrera.

Qué falta

El capitán defensivo de muchos años Cam Heyward advirtió que algunas cosas no estarían tan afinadas en una semana corta, y el mal tacleo de Pittsburgh le dio la razón.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP