La decisión de Mattingly de traer al cerrador Jhoan Durán en el 7mo pasa factura a Filis

Austin Riley de los Bravos de Atlanta conecta un jonrón ante el relevista Jhoan Durán (59) de los Filis de Filadelfia en la serie de comodines de la Liga Nacional, el martes 29 de septiembre de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart) AP

Recurrir al cerrador dominicano Jhoan Durán en la séptima entrada hizo parecer que Mattingly esperaba que su mejor relevista pudiera cubrir los tres últimos innings finales y proteger a un golpeado bullpen.

Después de que Durán permitió un jonrón de tres carreras de Austin Riley en la octava entrada de la derrota 5-3 de los Filis ante los Bravos el martes, Mattingly y Durpan enfrentaron preguntas sobre por qué el mánager recurrió a su cerrador tan temprano en el juego y si le estaba pidiendo demasiado al All-Star.

“Lancé la primera entrada y regeso a la cueva y me dijeron que estuviera listo para otra entrada, así que vuelvo allá afuera e intento hacer mi trabajo”, declaró Durán.

El séptimo inning perfecto de Durán solo reforzó el plan de Mattingly de mantenerse con el cerrador en la octava. Mattingly quizá esperaba que el dominicano de 28 años pudiera lanzar tres entradas para proteger una ventaja de 3-2, aunque solo tuvo una aparición de más de un inning en la temporada regular.

“Hizo que pareciera fácil en el primer inning", indicó Mattingly sobre Durán. "Si la segunda hubiera sido realmente rápida, simplemente lo habría consultado con él. Si no, habríamos ido con alguien más”.

Por desgracia para Durán y los Filis, el segundo capítulo de Durán —el octavo— no fue expedito ni exitoso. Durán permitió un sencillo con dos outs de Michael Harris II antes de golpear a Ozzie Albies con un lanzamiento y luego permitir el jonrón de tres carreras de Austin Riley que le dio la ventaja a Atlanta.

“Cada vez que pierdes un juego al final, obviamente es frustrante, pero en nuestra mente teníamos a nuestro mejor hombre ahí afuera. Vives con esta”, señaló Mattingly sobre Durán.

Cuando se le preguntó si recurrió a Durán en la séptima porque venía la parte alta del orden al bate de los Bravos, Mattingly dijo que no fue una decisión por emparejamiento.

“No en el caso de Jhoan. Realmente no nos preocupamos por el emparejamiento. Fue más por el momento”, subrayó.

Durán (0-1) permitió apenas dos jonrones en 61 juegos de la temporada regular. Se acreditó el rescate en 33 de 35 oportunidades, pero otros en el bullpen de los Filis no ofrecieron las mismas garantías

Los relevistas de Filadelfia tuvieron una efectividad de 5.79 en septiembre, la peor de las Grandes Ligas.

A Mattingly le preguntaron cuál era su plan para la novena entrada si Durán hubiera protegido la ventaja en la octava.

“Dependía de dónde aterrizáramos. Teníamos a (Jonathan) Bowlan. Teníamos a distintos muchachos, probablemente combinaríamos un poco eb la entrada. Si (Durán) consigue un out rápido, lo consultaremos con él y veremos”, señaló Mattingly.

Mattingly dijo que Andrew Painter, abridor en 23 de sus 25 juegos esta temporada, podría haber sido otra opción para la novena entrada.

Ahora, los Filis recurrirán al zurdo dominicano Cristopher Sánchez para abrir el miércoles el segundo juego de la serie, que deben ganar.

“No importa si es el Juego 1 o el 2. Sólo hay que mantenerse enfocado en lo que tenemos que hacer y seguir el plan de juego. No es nada difícil. Sólo es cuestión de poder esperar”, afirmó Sánchez.

Mattingly dijo que se siente confiado al contar con Sánchez para el Juego 2: “Siempre me siento bien con Cristopher. Parece que los playoffs se basan en el impulso, y en realidad el impulso empieza con tu abridor. Él sale y te da un buen inicio del juego".

La disponibilidad de Duran para el miércoles es incierta después de que realizó 27 lanzamientos y permitió tres carreras en dos entradas.

"Lo evaluaremos mañana como siempre. Dejamos que los muchachos vayan a lanzar, vemos cómo están y luego decidimos”, indicó.

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FUENTE: AP