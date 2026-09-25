La crisis de Italia se agudiza con derrota en casa ante Bélgica en regreso de Mancini

El técnico de Italia Roberto Mancini durante el partido contra Bélgica por la Liga de Naciones, el viernes 25 de septiembre de 2026, en Roma. (Alfredo Falcone/LaPresse vía AP) AP

Italia sucumbió de local 2-0 ante Bélgica, cuartofinalista del último Mundial, en su estreno el viernes en la Liga de Naciones. Fue primer partido de la Azzurra desde la derrota en el repechaje ante Bosnia y Herzegovina en marzo.

Roberto Mancini marcó su regreso al banquillo de Italia, tres años después de abandonar el cargo por un lucrativo acuerdo para dirigir a Arabia Saudí, y se le vio frustrado en la zona técnica.

En contraste, fue un debut exitoso para Mark van Bommel, el exinternacional neerlandés que fue contratado como seleccionador de Bélgica, cuando Rudi Garcia se marchó tras el Mundial.

Apenas 47.155 espectadores acudieron al Stadio Olimpico, con capacidad para 70.000, y los aficionados locales ya silbaban a los 20 minutos, después de que Mika Godts adelantara a los visitantes con su primer gol internacional.

Dodi Lukebakio duplicó la ventaja de Bélgica a mitad del segundo tiempo.

Kevin De Bruyne —en su 125ta aparición internacional— asistió a Godts por la banda izquierda, y el 10 de Bélgica se metió hacia el centro y regateó a tres defensores antes de definir ante el arquero Gianluigi Donnarumma.

Godts, que se incorporó recientemente al Paris Saint-Germain, hizo que el defensor Gianluca Mancini girara hacia el lado equivocado y luego el también zaguero central Diego Coppola se barrió demasiado tarde.

Coppola jugó en lugar de Alessandro Bastoni, quien estaba suspendido tras ser expulsado en la derrota ante Bosnia.

El contraataque comenzó con un mal pase del mediocampista Alessandro Romano, quien debutó con Italia tras renunciar a Suiza.

El segundo de Bélgica también llegó en una contra. Lukebakio anotó desde fuera del área después de que el mediocampista Sandro Tonali retrocediera en un intento desesperado por detenerlo.

La alineación titular de Mancini incluyó a ocho jugadores que habían participado con regularidad durante las eliminatorias del Mundial.

Mancini, de 61 años, condujo a la Azzurra al título de la Eurocopa en 2021, pero renunció de manera sorpresiva como seleccionador de Italia en agosto de 2023 y asumió la selección nacional de Arabia Saudí dos semanas después.

Los cuatro veces campeones del mundo afrontan pruebas más exigentes en los próximos días. Visitarán a Turquía el lunes y luego a Francia el próximo viernes antes de recibir a Turquía en Bolonia, para cerrar la primera fase de partidos de la Liga de Naciones.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP