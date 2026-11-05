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La Copa Oro de la CONCACAF modifica su formato para ser "más competitiva" en su fase de grupos

MIAMI (AP) — La próxima edición de la Copa Oro, el torneo de selecciones de la CONCACAF, tendrá un nuevo formato, adoptando una primera ronda con dos grupos de ocho equipos.

El delantero estadounidense Cavan Sullivan (8) avanza con el balón frente al zaguero mexicano Diego Vásquez durante la segunda parte del partido amistoso el sábado 3 de octubre de 2026, en Glendale, Arizona. (AP Foto/Rick Scuteri)
El delantero estadounidense Cavan Sullivan (8) avanza con el balón frente al zaguero mexicano Diego Vásquez durante la segunda parte del partido amistoso el sábado 3 de octubre de 2026, en Glendale, Arizona. (AP Foto/Rick Scuteri) AP

En un comunicado difundido el jueves, la confederación que regula el fútbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe explicó que el cambio busca “ofrecer partidos de mayor relevancia y enfrentamientos entre las selecciones mejor clasificadas desde las primeras etapas de la competencia, generando mayor emoción tanto para los aficionados como para las selecciones participantes”.

La 19 edición de la Copa Oro se disputará del 17 de junio al 11 de julio del 2027. Aún no se ha anunciado un anfitrión, aunque Estados Unidos habitualmente ha albergado los partidos.

Atrás queda el tradicional formato de cuatro grupos con cuatro selecciones, uno que había perdido atractivo en sus últimas ediciones.

Se mantendrá la participación de 16 selecciones, pero la primera fase tendrá dos grupos de ocho equipos. Bajo el nuevo formato, cada selección disputará cuatro partidos en la fase de grupos contra cuatro rivales diferentes, en lugar de los tres encuentros de las ediciones anteriores.

Para definir los dos grupos, las 16 selecciones participantes serán repartidas en ocho bombos de dos equipos cada uno, basándose en el ranking de selecciones masculinas de la CONCACAF. Durante el sorteo, una selección de cada bombo irá a cada uno de los dos grupos.

Definidos ambos grupos, las selecciones de cada llave se organizarán en cuatro rangos de clasificación, y cada equipo se enfrentará a un rival de cada rango. Se empleará un criterio predeterminada de enfrentamientos de la fase de grupos con el fin que cada selección se enfrente a una combinación equilibrada de rivales de diferentes posiciones en el ranking.

Las cuatro mejores avanzarán a la fase de eliminación directa.

“Nuestros aficionados quieren ver a las mejores selecciones de nuestra región enfrentarse entre sí, y este formato creará más oportunidades para que esos encuentros se produzcan desde las primeras etapas de la competencia”, dijo el presidente de la CONCACAF Víctor Montagliani. "Al mismo tiempo, cada partido será importante, ya que las selecciones se enfrentarán a una combinación equilibrada de rivales y competirán por un puesto en las rondas finales. Creemos que esto hará que la Copa Oro sea más competitiva y emocionante desde el primer partido hasta la final”.

La Copa Oro empezó a disputarse en 1991. México lidera la tabla histórica con 11 títulos, incluyendo el último en 2025. Estados Unidos (siete) y Canada (uno, en 2000) se han llevado los otros.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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