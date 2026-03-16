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La Confederación Asiática de Fútbol dice que Irán irá al Mundial

KUALA LUMPUR, Malasia (AP) — Un prominente dirigente del fútbol en Asia afirma que Irán sigue listo para jugar el Mundial que se disputará en junio en Estados Unidos, Canadá y México.

ARCHIVO - La selección de Irán previo al partido contra Corea del Norte en las eliminatorias de la Copa Mundial, el 10 de junio de 2025, en Teherán. (AP Foto/Vahid Salemi)
ARCHIVO - La selección de Irán previo al partido contra Corea del Norte en las eliminatorias de la Copa Mundial, el 10 de junio de 2025, en Teherán. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

En una publicación en redes sociales la semana pasada, en reacción a comentarios del presidente estadounidense Donald Trump, la selección nacional de fútbol de Irán señaló que “nadie puede excluirla” de disputar el torneo.

El lunes, el secretario general de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés), Windsor John, indicó que el ente rector continental no ha escuchado nada que sugiera que Irán no competirá en el Mundial.

“Son miembros nuestros. Queremos que jueguen”, declaró en una conferencia de prensa en Kuala Lumpur, donde tiene su sede la AFC. “Hasta donde sabemos, Irán va a jugar.

“Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación (de fútbol de Irán) la que debe decidir si juega y, a día de hoy, la federación… nos ha dicho que van al Mundial”.

Trump había publicado en redes sociales que el equipo iraní era bienvenido en el Mundial pese a la guerra en curso con Irán, pero que “realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”.

Está previsto que Irán dispute sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial en Estados Unidos, que coorganiza el torneo con México y Canadá.

La guerra regional ha sembrado dudas sobre la capacidad de Irán para cumplir con su participación en el Mundial, y el ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, dijo a la televisión estatal la semana pasada que las circunstancias actuales significaban que no era posible jugar.

Pero la réplica del equipo iraní en Instagram confirmó que aún quiere participar, y subrayó que el torneo lo organiza la FIFA, el organismo rector mundial del fútbol, no Trump ni Estados Unidos.

Irán tiene programado jugar en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 16 de junio y contra Bélgica el 21 de junio, antes de cerrar la fase de grupos en Seattle frente a Egipto el 27 de junio.

Irán es una potencia del fútbol asiático, ocupa el puesto número 20 del mundo en el ranking de la FIFA y se clasificó para su cuarta edición consecutiva del Mundial.

Antes del Mundial, se espera que dirigentes del fútbol iraní asistan al congreso anual de la FIFA el 30 de abril en Vancouver. La federación iraní no pudo asistir a reuniones en Atlanta la semana pasada para ayudar a los equipos a prepararse para el torneo de 48 selecciones.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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