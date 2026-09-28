La clasificación de Astros a playoffs pesará en la decisión sobre el futuro de Joe Espada

El mánager de los Astros de Houston, Joe Espada, observa hacia el terreno de juego previo a un partido de béisbol contra los Athletics, el 27 de septiembre de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Sara Nevis) AP

Crane señaló que recientemente no ha habido conversaciones sobre la posibilidad de un nuevo acuerdo para Espada y que se sentarán a hablar de las cosas cuando termine la temporada.

“Todo lo positivo es positivo. Todo lo negativo es negativo. Así que creo que eso sería algo a considerar cuando tomemos la decisión”, comentó Crane a The Associated Press sobre si el hecho de que Houston ganara la División Oeste de la Liga Americana para llegar a la postemporada, después de quedarse fuera el año pasado, influiría en la decisión.

El futuro de Espada con el equipo sigue en duda después de que los Astros se separaran del gerente general Dana Brown el mes pasado. Crane no cree que esa decisión haya tenido impacto en cómo terminó el club la temporada.

“No creo que haya tenido mucho que ver con lo que pasó, ya sabes, con si ganamos o perdimos”, manifestó. “En realidad fue una cortesía darle algo de tiempo porque no íbamos a renovar su contrato. Tomé la decisión de que no íbamos a renovarle el contrato, así que quería darle tiempo para reagruparse y sabíamos que teníamos suficiente cobertura con los otros tres muchachos”.

Tras la salida de Brown el 24 de agosto, los gerentes generales asistentes Charles Cook, Gavin Dickey y Connor Huff, junto con el asesor principal Jeff Bagwell, asumieron sus responsabilidades.

Ha habido preguntas sobre cómo han funcionado las cosas después de la inusual decisión de separarse de un gerente general mientras un equipo estaba en la pelea por los playoffs.

“Supongo que están funcionando bastante bien: entramos a los playoffs”, dijo Crane entre risas. “Creo que todo está bien. Tenemos a varios gerentes generales asistentes cubriendo, así que nuestra comunicación es buena. Todo marcha sin problemas, listos para una victoria”.

Los Astros se convirtieron en el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas en llegar a la postemporada sin un récord ganador, al terminar 81-81 para superar a los Rangers de Texas y avanzar a la Serie de Comodines.

Recibirán a los Medias Blancas de Chicago en una serie al mejor de tres que comienza el martes.

Los Astros están en los playoffs por novena vez en 10 años, una racha notable en la que llegaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana siete veces consecutivas de 2017 a 2023 y avanzaron a la Serie Mundial en cuatro ocasiones, ganando los campeonatos de 2017 y 2022.

“Siempre hemos dicho que estamos aquí para ganar, que estamos aquí para llegar a los playoffs y tener una larga trayectoria en los playoffs, y lo hemos hecho de manera consistente”, expresó Crane. “Así que entrar a los playoffs es algo importante. Si no entras, no tienes oportunidad”.

___

Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

FUENTE: AP