La barrida de los Yankees en Washington fue histórica, incluso para sus estándares

Ben Rice, de los Yankees de Nueva York (izquierda), se desliza en la tercera base para un triple de dos carreras impulsadas mientras el tercera base de los Nacionales de Washington, Jorbit Vivas (derecha), espera el lanzamiento durante la octava entrada de un partido de béisbol, el domingo 12 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/John McDonnell) AP

El triple de dos carreras de Ben Rice en la octava entrada el domingo ayudó a los Yankees a imponerse 5-3 a los Nacionales de Washington. Nueva York iba perdiendo en la novena entrada el viernes y en la octava el sábado y el domingo, pero aun así ganó los tres juegos.

Es la primera vez que los Yankees barren una serie de al menos tres partidos pese a ir abajo en la octava entrada o más tarde en cada uno de ellos desde el 19 al 21 de mayo de 1910, según Sportradar. En aquel entonces fueron los Highlanders de Nueva York los que ganaron tres seguidos a los Naps de Cleveland.

La vez anterior que cualquier equipo logró la hazaña fue del 13 al 15 de junio de 2014, cuando Colorado ganó tres consecutivos en San Francisco.

“Ganar turnos al bate de distintas maneras en los tres juegos. Un buen trabajo del cuerpo de lanzadores para mantener lo suficientemente a raya a una ofensiva realmente buena y darnos la oportunidad de ganar cada partido, y los muchachos simplemente hicieron cosas muy buenas al final de los juegos”, señaló el mánager de los Yankees, Aaron Boone.

Los Yankees perdían 3-2 el viernes cuando Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón de dos carreras en la novena. Austin Wells añadió un cuadrangular solitario y Nueva York ganó 5-3.

Washington ganaba 2-0 antes de la octava entrada de cuatro carreras de Nueva York el sábado, que incluyó jonrones de Ryan McMahon, Trent Grisham y Paul Goldschmidt.

Los Yankees no necesitaron jonrones el domingo. Abajo 3-2, Rice conectó un batazo que el jardinero central Dylan Crews no pudo atrapar contra la pared.

“No pensé que le había dado del todo bien, pero vi que seguía avanzando. El viento debió estar ayudándolo lo justo para que fuera una jugada difícil con la pelota contra la pared”, expresó Rice.

Tras otra carrera en la novena, los Yankees terminaron la serie superando a los Nacionales 10-0 en la octava y novena entradas.

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FUENTE: AP