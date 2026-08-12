La ajustada victoria de Crowley en primarias de Wisconsin prepara duelo con el elegido de Trump

El gobernador de Wisconsin Tony Evers, en el centro, hace campaña con el candidato demócrata a gobernador, David Crowley, a la derecha, el lunes 10 de agosto de 2026, en Madison, Wisconsin. (AP Foto/Scott Bauer) AP

Crowley superó a Francesca Hong de manera dramática y por un margen estrecho en las primarias del martes, sorprendiendo a analistas y encuestadores que durante mucho tiempo habían colocado a Hong como la favorita. Eso significa que el representante republicano Tom Tiffany debe reorientarse para enfrentar a un rival de Milwaukee, la mayor fuente de votantes demócratas del estado, conocido por trabajar de manera bipartidista con los republicanos.

En sus primeras declaraciones el miércoles tras su victoria, Crowley vinculó de inmediato a Tiffany con Trump y lo calificó de “extremista MAGA”, en referencia al movimiento “Make America Great Again” (“Devolver la grandeza a Estados Unidos”) de Trump. Crowley prometió construir una amplia coalición para derrotar a Tiffany, a quien acusó de estar en “sintonía total” con Trump.

“La mayor diferencia entre el congresista y yo es que yo soy leal a la gente de Wisconsin; no soy leal a MAGA”, afirmó Crowley.

A Tiffany le resultará más fácil apartarse de sus vínculos con Trump y de políticas federales impopulares porque se postula para gobernador y no para el Senado de Estados Unidos, dijo el exgobernador republicano Scott Walker, simpatizante de Trump.

“Él tiene que ser preciso, tener el mensaje correcto cada vez que eso salga y decir: ‘eso no es lo que está en la boleta’”, le comentó Walker a The Associated Press. “Lo que está en la boleta es quién va a ser gobernador los próximos cuatro años”.

Trump ganó Wisconsin en 2024 y 2016, pero perdió en 2020. Las tres elecciones se decidieron por menos de un punto porcentual. La victoria de Crowley el martes fue aún más estrecha —menos de medio punto—, lo que refuerza aún más el bien ganado lugar de Wisconsin como uno de los estados más disputados del país.

Los demócratas buscan una trifecta en Wisconsin

Los demócratas han estado saboreando el cambio de enfoque desde sus caóticas primarias hacia la elección general contra Tiffany, un rival al que desde hace tiempo consideran vulnerable. Esperan capitalizar los bajos índices de aprobación de Trump para mantener el control de la oficina del gobernador y darle la vuelta a ambas cámaras de la Legislatura para lograr el control total del gobierno estatal por primera vez desde 2010.

Así como Crowley destacó los vínculos de su oponente republicano con Trump, Tiffany inició la campaña para la elección general con un mensaje que conectaba a Crowley con Hong.

“He dicho desde el principio que no hay ni un centavo de diferencia entre estos candidatos demócratas”, sostuvo Tiffany en un comunicado el miércoles. “Su historial en el condado de Milwaukee muestra exactamente lo que Wisconsin obtendría: mala gestión del gobierno, disparar la factura y subirles los impuestos para pagarlo”.

Walker, quien en su momento ocupó el mismo cargo que ahora tiene Crowley como ejecutivo del condado Milwaukee, señaló que el mensaje de Tiffany era acertado: “Impuestos altos, costos altos, escuelas que fracasan: que esa sea la definición de David Crowley”.

La sorpresiva victoria de Crowley llegó después de que se retiró de la contienda

Crowley ha sido el jefe del condado más grande de Wisconsin desde 2020. Antes de eso, sirvió poco más de tres años en la Asamblea estatal. En 2023, como ejecutivo del condado, Crowley ayudó a encabezar un acuerdo bipartidista en la Legislatura que envió más ayuda estatal a Milwaukee y a comunidades locales.

Crowley se retiró de la contienda por la gobernación el 8 de julio, al decir que no veía un camino hacia la victoria. Volvió a sumarse el 18 de julio, a menos de un mes de las primarias del martes. Con el respaldo del gobernador demócrata Tony Evers, otro moderado que recorrió el estado con él en la última semana, Crowley obtuvo la ajustada victoria con el argumento de que era el mejor rival para enfrentar a Tiffany.

“Obviamente Hong era el regalo interminable en términos de una metida de pata tras otra; en realidad no estaba lista para las grandes ligas”, expresó Walker. “Pero a Crowley tampoco lo sometieron a un verdadero escrutinio”.

Crowley tenía previsto aparecer en un acto de unidad más tarde el miércoles con líderes demócratas, incluida la senadora Tammy Baldwin, antes de iniciar una gira por todo el estado.

Crowley, de 40 años, se convirtió en la primera persona negra en ganar la nominación de un partido importante para gobernador de Wisconsin. Ahora busca convertirse en el primer gobernador negro del estado.

“Este momento histórico no me pasa desapercibido. Pero ni siquiera estoy pensando en eso porque todavía tenemos trabajo por hacer”, manifestó Crowley. “El trabajo no está hecho. El trabajo no ha terminado. Mi trabajo no es convertirme en el primero, y si llego a ser el primero, mi trabajo es asegurarme de no ser el último”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP