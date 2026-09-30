La actividad fabril vuelve a expandirse, una señal positiva para la economía de China

Una trabajadora prepara muñecos de felpa para vender en una tienda de recuerdos durante el torneo de tenis Abierto de China, en Beijing, el miércoles 30 de septiembre de 2026. (AP Foto/Andy Wong) AP

El índice oficial de gerentes de compras del sector manufacturero, o PMI, subió al 50,1 desde un 49,8 en agosto, informó el miércoles la Oficina Nacional de Estadísticas de China. La lectura del índice, basada en una encuesta oficial mensual a empresas, estuvo en línea con lo que esperaban los economistas.

El PMI se mide en una escala de entre 0 y 100, y una lectura por encima de 50 refleja una expansión.

Varios subíndices se mantuvieron en territorio de expansión. El subíndice de producción aumentó a 51,7 desde 50,4 en agosto. El subíndice de nuevos pedidos se situó en 50,5, ligeramente por debajo de 50,6, mientras que los nuevos pedidos de exportación bajaron a 50,0 desde 50,1.

Una encuesta privada separada, el PMI de RatingDog, también mostró que el PMI manufacturero de China avanzó a 52,1 en septiembre desde 51,5 en agosto, lo que indica mejoras en el sector manufacturero.

Los datos llegaron el miércoles antes del feriado nacional de octubre, que dura una semana, durante el cual los responsables de políticas siguen de cerca el consumo y el gasto internos.

También se publicaron después de nuevas medidas clave anunciadas en China el martes para apoyar su economía, incluidas nuevas subvenciones para los pagos de intereses hipotecarios de los compradores de vivienda chinos.

La economía china ha estado bajo una presión creciente por la desaceleración, ya que la demanda interna y la inversión se mantuvieron débiles, en parte afectadas por las debilidades del sector inmobiliario, incluso mientras el auge mundial de la inteligencia artificial ha impulsado las exportaciones chinas de bienes de alta tecnología.

“La manufactura ha sido una fortaleza relativa este año, aunque en su mayor parte ha estado impulsada por la demanda externa, ya que el consumo interno y la inversión se han rezagado”, escribió en un comentario, Lynn Song, economista jefe para Gran China en ING Bank.

Algunos economistas creen que China va camino de superar el superávit comercial récord del año pasado, de 1,2 billones de dólares. Es probable que las mejoras recientes en las relaciones entre Estados Unidos y China, incluida una prórroga de dos meses de una tregua comercial entre las dos superpotencias hasta enero, ayuden a mejorar el comercio bilateral.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP