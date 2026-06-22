Kylian Mbappé logra otro doblete y es el 2do con más goles en Mundiales, al llegar a 16

Kylian Mbappe (10) agracece al público tras la victoria sobre Irak en el Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 en Filadelfia (AP Foto/Petr David Josek) AP

Kylian Mbappé anotó dos goles el lunes para llegar a 16 en su carrera en la Copa del Mundo , con lo que empató el segundo mayor registro en la historia del torneo mientras intenta seguirle el paso al nuevo poseedor del récord, Lionel Messi.

“Si quiero seguirle el paso a lo que está haciendo Leo, tendré que hacer aún más”, manifestó Mbappé después de que Francia goleó a Irak por 3-0 para avanzar a la fase de eliminación directa,

Francia cuenta con ello mientras Mbappé intenta conducir a Les Bleus hacia su segundo título de la Copa del Mundo en los últimos tres torneos. Mbappé consideraría un logro adicional el ganarlo todo y superar a Messi con el récord de goles en Copas del Mundo.

Mbappé, de 27 años, es 11 años menor que Messi y debería tener al menos dos o tres Copas del Mundo más para asegurar el récord —al menos hasta que aparezca la próxima joven superestrella para desafiarlo.

“Está aquí para marcar goles y eso es algo que ha venido haciendo”, comentó el técnico de Francia, Didier Deschamps. “Es alguien que tiene un aura mundial”.

En su tercera Copa del Mundo, Mbappé marcó a los 14 minutos contra Irak, dándoles a Les Bleus una ventaja de 1-0 en su partido internacional número 100. Tras una demora por el clima que extendió el descanso del entretiempo a más de dos horas, Mbappé volvió a encontrar la red a los 54 para empatar con el alemán Miroslav Klose, quien tenía el récord de goles antes de que comenzara esta Copa del Mundo de alta productividad.

Messi anotó dos veces para Argentina en la misma jornada para establecer el récord del torneo en 18. Había igualado a Klose con su primer triplete en una Copa del Mundo en la goleada de 3-0 que Argentina le endosó a Argelia la noche del martes pasado en Kansas City, Missouri.

“Leo siempre marca”, dijo Mbappé.

Mbappé efectuó un remate de zurda desde unos 20 metros que superó al arquero iraquí Ahmed Basil, quien tuvo su primera titularidad en el torneo después de que el capitán Jalal Hassan permitió los cuatro goles en la derrota 4-1 de Irak ante Noruega.

Para su segundo gol, Mbappé aprovechó un mal pase al arquero por parte del defensor iraquí Zaid Tahseen. Ousmane Dembélé controló el balón suelto y se lo pasó a Mbappé, que lo empujó a la red con el pie derecho.

El delantero del Real Madrid tuvo una oportunidad de completar el triplete en una escapada en las postrimerías, pero falló antes de ser sustituido a los 90 minutos. Es uno de los dos hombres que han logrado un triplete en una final de la Copa del Mundo.

“He recibido suficientes críticas sobre su lado egocéntrico”, expresó Deschamps. “Pero él no es así. Lo reitero, es el capitán del equipo. Y es un ejemplo brillante para el resto del grupo”.

Mbappé ayudó a Francia a ganar la Copa del Mundo en 2018 y a llegar a la final en 2022, cuando recibió el Balón de Plata como el segundo mejor jugador. Acompañado en el ataque por Désiré Doué y el vigente ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, Mbappé da Francia la condición de cofavorito junto con España.

Dembélé también anotó en la segunda mitad para completar una actuación dominante de Francia. Les Bleus se coronaron en 1998 y 2018, y luego perdieron la final de 2022 ante Argentina en tanda de penales.

Mbappé, uno de los dos hombres que han logrado un triplete en una final de la Copa del Mundo, anotó su 13.º y 14.º gol en mundiales durante la victoria por 3-1 conseguida por Francia sobre Senegal en su partido inaugural del torneo. Ahora tiene 59 goles internacionales, dos más que Oliver Giroud, la mayor cifra en la rica historia de Francia.

Sus goles en Copas del Mundo incluyen cuatro este año; ocho en 2022, cuando ganó la Bota de Oro como máximo goleador; y cuatro en 2018.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP