Kyle Snyder, el coach de pitcheo de los Rays que es un experto en renacer lanzadores

ARCHIVO - El coach de lanzadores de los Rays de Tampa Bay Kyle Snyder (centro) durante una visita al montículo con el pitcher Zack Littell (izquierda) y el receptor Matt Thaiss (34) en el primer inning del juego contra los Orioles de Baltimore, el 19 de julio de 2025. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack) AP

Drew Rasmussen registró una efectividad de 5.01 en una temporada y media en Milwaukee. Se transformó en un as de élite con los Rays.

Freddy Peralta trastabilló con los Mets antes de ser traspasado a Tampa Bay en agosto, enderezó su temporada y el dominicano fue proclamado como el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Nick Martínez firmó con los Rays un par de días antes del entrenamiento de primavera y fue seleccionado a su primer Juego de Estrellas en julio.

Cam Booser tuvo una efectividad de 5.52 la temporada pasada, llegó a Tampa Bay y la redujo a 1.98.

El tema común de todos estos trabajos de renacimiento es el coach de pitcheo Kyle Snyder.

Bajo la dirección de Snyder desde 2018, los Rays han contado de manera constante con uno de los mejores cuerpos de lanzadores de las Grandes Ligas.

Ese sobresaliente cuerpo de pitcheo ayudó a Tampa Bay a convertirse en campeón de la Liga Americana por tercera vez en las 29 temporadas de la franquicia. La Serie Mundial comienza la noche del viernes en Milwaukee.

Los Rays lideraron la liga en WHIP (1.14), fueron cuartos en promedio de bateo permitido (.229) y séptimos en efectividad (3.70) esta temporada. Snyder se ha ganado la reputación de desarrollar lanzadores de forma constante.

“No sé si podría expresar con palabras ahora mismo el impacto y la importancia que ha tenido para los lanzadores aquí a nivel de Grandes Ligas, para todo el departamento de pitcheo en toda la organización", comentó el mánager Kevin Cash. “Sin duda tengo un sesgo, pero creo que es el mejor del béisbol en lo que hace, por el cuidado que muestra a cada lanzador, ya sea en la temporada baja, en el entrenamiento de primavera y, obviamente, durante la temporada: la manera en que construye relaciones y crea esa confianza con cada lanzador”.

“Y creo que también la forma en que ha evolucionado. Quiero decir, hemos visto el pitcheo: hay mucha información disponible ahora mismo sobre el pitcheo", añadió. "La ha habido desde hace bastante tiempo. Creo que Kyle siempre está a la vanguardia, con mucha curiosidad por tratar de entender qué aporta o qué dice esa información. Y es el mejor para implementarla con lanzadores individuales”.

Snyder, de 49 años, pasó menos de una década lanzando en las Grandes Ligas, con una efectividad de 5.57 en 93 juegos con los Reales y los Medias Rojas entre 2003 y 2008. Ganó una Serie Mundial con Boston en 2007 y comenzó su carrera como entrenador con los Rays en 2012 como coach de pitcheo en la sucursal de Clase-A Baja en Hudson Valley.

Con Snyder marcando el camino, los Rays han adoptado nuevas tecnologías. Empezaron a usar tecnología de captura de movimiento sin marcadores antes que otros equipos, ayudaron a introducir el concepto del “opener” y han enfatizado el valor del encuadre de lanzamientos por parte del receptor.

Snyder se esfuerza por construir relaciones con sus lanzadores y, desde que se convirtió en entrenador, ha priorizado las conversaciones cara a cara en lugar de los mensajes de texto.

“Construyes la relación lo suficientemente fuerte como para que pueda soportar el peso de la confianza, pero si les demuestras lo suficiente que te importan y resulta que estás en su sala de estar, digamos en enero, es mucho más fácil transmitir un mensaje duro y directo en mayo porque saben que ese cuidado está ahí”, dijo Snyder recientemente a MLB Network.

Peralta dijo que Snyder lo ayudó a volver a confiar en sí mismo tras su traspaso a Tampa Bay a mitad de temporada.

“La información y la manera en que se comunicó conmigo, fue la forma correcta de hacerlo. Cuando llegué aquí, todo cambió”, indicó Peralta.

Baker tuvo momentos de éxito con los Orioles. Los Rays vieron su potencial y pensaron que Snyder podría sacar lo mejor de él. Y lo hizo. Baker registró una efectividad de 1.44 en 65 apariciones esta temporada y ha sido casi imposible de batear en los playoffs, al permitir un hit en siete entradas.

“Ha sido increíble poder trabajar con una mente de béisbol tan buena y con alguien que tiene un gran ‘feeling’ del juego, especialmente del lado del pitcheo, algo que no se ve muy a menudo. Así que he disfrutado cada segundo”, señaló Baker sobre Snyder.

Los Rays lanzan más cambios que otros equipos debido a la influencia de Snyder. Baker señaló que aprender a tirar un cambio en la zona de strike es el factor más importante que lo ha llevado al éxito.

El receptor Liam Hicks, quien fue traspasado a los Rays en agosto, dijo que Snyder lo ayudó a adaptarse sin problemas a manejar un nuevo cuerpo de lanzadores.

“Creo que hace un muy buen trabajo manteniendo las cosas simples. Hace un gran trabajo dándote suficiente información, pero sin abrumarte con ella", expresó Hicks. "Siento que ahí atrás, en cada juego, estoy completamente preparado para saber qué pedir. Me ayuda entre entradas, planificando para los próximos bateadores. Y luego, ver la manera en que todos los lanzadores también lo respetan, es realmente genial. Y siento que he aprendido muchísimo este año con él”.

Lo único que le falta al currículum de Snyder como entrenador es un anillo de Serie Mundial. A los Rays les faltan cuatro victorias para asegurarlo.

___

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP