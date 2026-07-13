Kyle Schwarber abrirá el Juego de Estrellas por la Liga Nacional

El jardinero de los Tigres de Detroit Riley Greene y dos jugadores de los Yankees de Nueva York, el primera base Ben Rice y el jardinero Cody Bellinger, obtuvieron puestos como titulares de la Liga Americana debido a lesiones.

Rice, tercero en las Grandes Ligas con 29 jonrones detrás de Schwarber (32) y del cubano Yordan Alvarez, de los Astros de Houston (31), será titular en primera base porque el dominicano Vladimir Guerrero Jr., de Toronto, se saltará el juego para descansar una lesión en la espalda. El reemplazo inicial de Guerrero, Nick Kurtz, de los Atléticos, se esguinzó un pulgar.

Bellinger reemplazó a su compañero de los Yankees Aaron Judge, quien no juega desde el 31 de mayo por una costilla fracturada. Greene tomó el lugar del jardinero de los Mellizos de Minnesota Bryon Buxton, marginado por una lesión en la cadera. Bellinger estará en el jardín derecho y Greene en el izquierdo.

Se anunció el domingo que el zurdo de Filadelfia Cristopher Sánchez y el derecho de Toronto Dylan Cease serán los lanzadores abridores.

Incluso sin Ohtani, el mánager de la Liga Nacional Dave Roberts, de los dos veces campeones Dodgers, tiene a tres de sus jugadores en la alineación titular, junto con dos dos de los Filis y Bravos.

El jardinero izquierdo dominicano de los Mets de Nueva York Juan Soto batea segundo, seguido por el primera base de los Dodgers Freddie Freeman, el campocorto de Washington CJ Abrams, el tercera base de los Dodgers Max Muncy, el segunda base de Atlanta Ozzie Albies, el jardinero derecho de los Filis Brandon Marsh, el jardinero central cubano de los Dodgers Andy Pages y el receptor de los Bravos Drake Baldwin.

El mánager de la Liga Americana John Schneider, de los Azulejos de Toronto, tiene al jardinero central de Los Angeles Angels Mike Trout como primer bate, seguido por Alvarez como bateador designado, el receptor de los Atléticos Shea Langeliers, el tercera base dominicano de los Rays de Tampa Bay Junior Caminero, el campocorto de Kansas City Bobby Witt Jr., Bellinger, Rice, Green, Rice y el segunda base de los Azulejos Ernie Clement.

Sánchez será el 14º lanzador en abrir un Juego de Estrellas en su estadio de casa, el primero desde Clayton Kershaw, de los Dodgers, en 2022. Será el primer lanzador abridor de los Filis en un Juego de Estrellas desde Roy Halladay en 2011.

Cease será el primer lanzador abridor de los Azulejos en un Juego de Estrellas desde Halladay en 2009.

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