Kyle Monangai anota dos touchdowns y los Bears vencen a 23-14 a Jets

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El corredor de los Bears de Chicago Kyle Monangai corre con el balón frente al cornerback de los Jets de Nueva York Brandon Stephens en el encuentro de la NFL del domingo 4 de octubre del 2026. (AP Foto/David Banks) AP

Devin Bush, Austin Booker y Dayo Odeyingbo registraron cada uno una captura, y Chicago limitó a Nueva York a siete primeros downs y 157 yardas totales. Los Bears han permitido un total de 28 puntos en tres partidos desde su alocada victoria 59-37 en Carolina en el debut de la temporada.

Tyson Bagent lanzó para 268 yardas por Chicago (3-1) y Cairo Santos pateó tres goles de campo. Rome Odunze tuvo seis recepciones para 94 yardas.

Minkah Fitzpatrick puso fin a la sequía récord de la NFL de Nueva York sin intercepciones, que se extendió a 20 partidos, pero los Jets (1-3) perdieron su tercer juego consecutivo desde que iniciaron la temporada superando a Tennessee.

Geno Smith conectó con Isaiah Williams en un pase de touchdown de 58 yardas en el cuarto periodo, recortando la desventaja de Nueva York a 23-12 con 9:16 por jugar. Fue el primer TD de Williams en su partido número 27 en la NFL.

Pero Jason Sanders falló el punto extra posterior, y Chicago dejó correr el reloj con una serie de 18 jugadas y 77 yardas.

Bagent completó 25 de 34 al reemplazar a Caleb Williams, quien se perdió su segundo partido consecutivo por una lesión en el tendón de la corva derecho.

___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP