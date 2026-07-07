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Kyle Lowry cumple su promesa: firma con los Raptors para retirarse en Toronto

Kyle Lowry cumplió su última promesa como jugador: durante mucho tiempo juró que volvería a firmar con los Raptors de Toronto para poder retirarse como miembro de esa franquicia.

ARCHIVO - Foto del 22 de octubre del 2019, el base de los Raptors de Toronto Kyle Lowry celebra su triple en el tiempo extra ante los Pelicans de Nueva Orleans. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 22 de octubre del 2019, el base de los Raptors de Toronto Kyle Lowry celebra su triple en el tiempo extra ante los Pelicans de Nueva Orleans. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP, Archivo) AP

Y lo hizo realidad el martes.

Lowry —uno de los 12 jugadores en la historia de la NBA que disputaron 20 temporadas en la liga— anunció en redes sociales que firmará con los Raptors y se retirará, poniendo fin a su carrera con el equipo al que ayudó a conducir al campeonato de la NBA de 2019 y en la ciudad que considera su hogar.

Se trata de un contrato ceremonial por un día, y Lowry confirmó ese plan antes de una conferencia de prensa programada en Toronto más tarde el martes. La fecha del anuncio —7 de julio, o 7/7— es un claro guiño al dorsal número 7 que usó con los Raptors.

“Gracias a mi familia, mis amigos, mis compañeros de equipo, mis entrenadores, mis rivales, el personal, los medios y especialmente los aficionados. Todo se trata de ustedes”, indicó Lowry. “Los aprecio. Gracias. Gracias, Toronto. Gracias, Canadá. Y como siempre les dije, está ocurriendo oficialmente. Me retiro como un Toronto Raptor —20 años y un día”.

Los homenajes empezaron a llegar de inmediato después de que Lowry publicara el video; muchos rindieron tributo al jugador al que los aficionados de Toronto llaman el GROAT —el mejor Raptor de todos los tiempos.

Lowry, de 40 años, es oriundo de Filadelfia y jugó en la universidad para Villanova antes de llegar a la NBA en el 2006. Por ahora, es uno de apenas dos bases que han jugado 20 temporadas —Chris Paul es el otro, y Mike Conley Jr. se sumará a esa lista esta temporada.

Lowry terminó su carrera como jugador en su ciudad natal, tras pasar esta última temporada con los 76ers y participar en 14 partidos. Formalmente le puso punto final a su trayectoria en Toronto, la ciudad que considera su hogar y el lugar donde se convirtió tanto en All-Star como en campeón.

Lowry fue seis veces All-Star, y todas esas selecciones llegaron durante su etapa en Toronto. Ganó una medalla de oro olímpica con Estados Unidos en los Juegos de Río de Janeiro 2016, fue elegido al All-NBA en 2015-16 y ya tenía un nuevo trabajo incluso antes de que terminara su etapa como jugador; el año pasado se anunció que se convertirá en analista para Prime Video.

Lowry fue la selección número 24 del draft de la NBA de 2006 por Memphis. También jugó para Houston y Miami, además de los 76ers y los Raptors. Promedió 13,8 puntos y seis asistencias por partido, y sus 2.209 triples encestados ocupan el 14.º lugar en la historia de la NBA.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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