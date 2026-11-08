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Kyle Larson gana su tercer título de la Cup Series

HOMESTEAD, Florida, EE.UU. (AP) — Kyle Larson es ahora tricampeón de la serie NASCAR.

Kyle Larson saluda antes de la carrera de la NASCAR en el Homestead-Miami Speedway el domingo 8 de noviembre del 2026. (AP Foto/Marta Lavandier)
Kyle Larson saluda antes de la carrera de la NASCAR en el Homestead-Miami Speedway el domingo 8 de noviembre del 2026. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Larson aseguró su tercer título de la Cup Series en seis años al inicio de la serie final de temporada el domingo en las 400 millas del Homestead-Miami Speedway.

Larson se convirtió en el primer campeón consecutivo desde Jimmie Johnson en 2010; Johnson ganó cinco seguidos a partir de 2006.

Larson, de 34 años, se convirtió en el 11.º piloto en la historia de NASCAR con tres títulos de la Copa, uniéndose a una lista que incluye a los siete veces campeones Richard Petty, Dale Earnhardt y Johnson. Jeff Gordon tiene cuatro. Lee Petty, David Pearson, Cale Yarborough. Darrell Waltrip, Tony Stewart y Joey Logano también tienen tres.

Larson era el gran favorito para alzar la Copa Bill France en Homestead mucho antes de que ondeara la bandera verde.

Llegó al fin de semana con una ventaja de 67 puntos sobre Christopher Bell y necesitaba apenas nueve puntos para asegurar el título. Obtuvo un punto por arrancar la carrera y sumó siete más al terminar cuarto en el primer segmento. Pero como Bell no ganó el segmento, ya no había manera de que pudiera alcanzarlo el resto del día.

Larson se puso en posición de conquistar su título más reciente con una postemporada histórica, apodada el Chase de NASCAR por el campeonato. Puso fin a una racha de 51 carreras sin ganar al imponerse en tres de las nueve pruebas previas de los playoffs y terminó entre los 10 primeros en ocho de ellas.

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