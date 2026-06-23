Kyle Bradish domina 8 entradas y los Orioles alargan su racha con un 6-1 ante los Angelinos

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Kyle Bradish, de los Orioles de Baltimore, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Angelinos de Los Ángeles, el lunes 22 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Coby Mayo pegó un jonrón de tres carreras y Bradish (5-7) ponchó a nueve, mientras los Orioles mejoraron a 4-3 en una gira de nueve juegos.

Bradish permitió seis imparables y otorgó una base por bolas. Suma 21 ponches en sus últimas dos aperturas.

Baltimore ya estaba sin el segunda base Jackson Holliday (ingle) cuando el antesalista Blaze Alexander (rodilla) salió del juego en la tercera entrada, lo que obligó al jardinero dominicano Leody Taveras a jugar en tercera por primera vez en siete temporadas. Taveras terminó con dos hits.

El cubano Jorge Soler conectó un cuadrangular en la parte final del juego para los Angelinos en su regreso desde la lista de lesionados, pero Sam Aldegheri (2-3) permitió cinco carreras y cinco hits en 4 2/3 entradas. Los Ángeles había anotado 27 carreras en sus tres juegos anteriores.

Ward, que disputó su primer partido en el Angel Stadium como visitante tras un canje en la temporada baja, conectó el cuarto lanzamiento de Aldegheri y envió la pelota a 419 pies, por encima de la barda del jardín central. Fue su jonrón número 56 de por vida en el Angel Stadium.

Luego, los Angelinos homenajearon a Ward, integrante del equipo de Grandes Ligas durante ocho temporadas, con un video tributo a mitad de la primera entrada.

Baltimore tiene marca de 21-6 contra los Angelinos desde 2022. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP