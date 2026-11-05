Kozho Tashima se postulará contra Infantino al Consejo de la FIFA, según medios japoneses

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llega para el primer juego del Mundial de Fútbol Femenino sub20 entre Polonia y Argentina, en Katowice, Polonia, el sábado 5 de septiembre de 2026. (AP Foto/Beata Zawrzel, Archivo) AP ARCHIVO - El presidente de la Federación Japonesa de Fúbtol, Kohzo Tashima, habla durante una conferencia de prensa en la sede de la federación en Tokio, el 9 de abril de 2018. (AP Foto/Shizuo Kambayashi, Archivo) AP

Tashima es el primer rival serio de Infantino que surge desde que el dirigente de la FIFA conmocionó al fútbol mundial en julio con un plan para vender participaciones de futuras ganancias de la Copa del Mundo a inversores privados.

El diario japonés Asahi informó que Tashima anunció su intención de postularse en la elección del próximo marzo y que los miembros de la junta directiva de la federación de fútbol de Japón, la JFA, acordaron por unanimidad respaldarlo. El periódico deportivo Nikkan Sports también recogió la noticia.

La JFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Tashima, de 68 años, es exjugador de la selección nacional de Japón y expresidente de la federación japonesa de fútbol, y forma parte del comité rector de la FIFA desde 2015, cuando Sepp Blatter era presidente.

Tashima tiene reputación de ser un dirigente respetado, diplomático y discreto en el a menudo turbio mundo de la política del fútbol.

Los candidatos necesitan el apoyo formal de cinco de las 211 federaciones miembro de la FIFA, que votarán el 18 de marzo en Rabat, Marruecos. También deben superar una verificación de elegibilidad por parte de un panel de tres miembros designado por la FIFA.

El organismo europeo del fútbol, la UEFA, ha encabezado los esfuerzos para encontrar un candidato que desafíe a Infantino antes de la fecha límite del 18 de noviembre para inscribirse en la contienda. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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