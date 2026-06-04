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Kostyuk, de Ucrania, y Andreeva, de Rusia, posan por separado antes de su partido

PARÍS (AP) — Marta Kostyuk, de Ucrania, y la jugadora rusa Mirra Andreeva posaron por separado para una foto previa al partido antes de su semifinal del Abierto de Francia el jueves.

La rusa Mirra Andreeva posa con unos niños mientras que la ucraniana Marta Kostyuk se negó a hacerlo durante el partido de tenis de semifinales en el Abierto de Francia en París, el jueves 4 de junio de 2026. (Foto AP/Christophe Ena)
La rusa Mirra Andreeva posa con unos niños mientras que la ucraniana Marta Kostyuk se negó a hacerlo durante el partido de tenis de semifinales en el Abierto de Francia en París, el jueves 4 de junio de 2026. (Foto AP/Christophe Ena) AP

A las jugadoras les tomaron fotos por separado mientras cada una estaba de pie junto a dos niños en su respectivo lado de la red. Por lo general, las jugadoras posan para la misma foto, de pie una al lado de la otra junto a la red.

Kostyuk y su compatriota Oleksandra Oliynykova se han pronunciado durante el torneo sobre el impacto que la invasión rusa de Ucrania está teniendo en su país.

Más tarde el jueves, la otra semifinal contará con las jugadoras zurdas Diana Shnaider, de Rusia, y Maja Chwalinska, de Polonia.

Dobles mixtos

Los primeros preclasificados Sara Errani y Andrea Vavassori, de Italia, ganaron la final de dobles mixtos más temprano el jueves, al vencer a Gabriela Dabrowski, de Canadá, y al estadounidense Evan King por 4-6, 6-3, 10-4.

Se garantiza que habrá un italiano en la final individual masculina del Abierto el domingo, con Flavio Cobolli enfrentándose el viernes al también italiano Matteo Arnaldi en la primera semifinal de Grand Slam para ambos jugadores.

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