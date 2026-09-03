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Konnor Griffin apunta a volver el viernes tras pasar 60 días la lista de lesionados de Piratas

PITTSBURGH (AP) — Konnor Griffin está listo para volver a trabajar.

ARCHIVO - Foto del 5 de julio del 2026, el campocorto de los Piratas de Pittsburgh Konnor Griffin en acción durante el encuentro ante los Nacionales de Washington. (AP Foto/Nick Wass, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 5 de julio del 2026, el campocorto de los Piratas de Pittsburgh Konnor Griffin en acción durante el encuentro ante los Nacionales de Washington. (AP Foto/Nick Wass, Archivo) AP

El campocorto novato de los Piratas de Pittsburgh manifestó el jueves que se siente bien y confía en ser activado de la lista de lesionados de 60 días el viernes, cuando Pittsburgh abra una serie de tres juegos contra los Angelinos de Los Ángeles.

Griffin, de 20 años, no juega desde principios de julio debido a un problema en el nudillo del dedo anular de su mano izquierda. Griffin usó una férula durante unas seis semanas y ha disputado un puñado de partidos mientras cumplía una asignación de rehabilitación.

A Griffin, quien firmó una enorme extensión de contrato en abril poco después de debutar, le desesperó ver los juegos en su teléfono.

“Me ha estado volviendo loco ver los partidos en mi teléfono”, comentó. “Será divertido por fin volver ahí y competir”.

Los Piratea se han rezagado en la carrera por los playoffs de la Liga Nacional en ausencia de Griffin. Pittsburgh llegó al juego del jueves contra San Francisco a cinco juegos y medio del último puesto de comodín.

Pittsburgh mantiene la intención de que Griffin regrese esta temporada. El equipo afirma que el riesgo de una recaída es pequeño y que es importante que sume más experiencia en esta etapa incipiente de su carrera.

Griffin ha sido electrizante por momentos. Batea para .276 con cinco jonrones, 25 carreras impulsadas y 20 bases robadas en 59 juegos, durante una temporada que se ha visto interrumpida por múltiples visitas a la lista de lesionados.

“Es genial ver cómo mi cuerpo ha podido superar estas lesiones”, expresó. “Siento que es una buena señal para mí. Estoy entusiasmado de estar de vuelta aquí”.

Quizá lo más importante es que Griffin no siente dolor.

“Me hice algunas pruebas de fuerza de agarre”, explicó. “Esos números en realidad fueron mucho más altos de lo que deberían haber sido, lo cual fue una buena señal para mí. Eso me dio mucha confianza: apretar un bate, apretar un guante no iba a ser un problema”.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP

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