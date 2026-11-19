El técnico del Bayern Múnich Vincent Kompany gesticula durante el partido contra Union Berlón, el viernes 18 de septiembre de 2026. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

Kompany fue hospitalizado después de desplomarse en una sesión de entrenamiento del equipo de reservas el 23 de octubre y se perdió cinco partidos del Bayern al ser tratado por irritación meníngea, una inflamación del tejido que rodea el cerebro o la médula espinal. También sufrió lesiones en el hombro en la caída, lo que dejó tan conmocionados a los jóvenes jugadores del segundo equipo que su siguiente partido tuvo que ser suspendido.

Regresa el viernes, cuando el Bayern reciba a Colonia en la Bundesliga. Será el primer partido de Kompany como entrenador desde el 21 de octubre y el empate 2-2 con Arsenal en la Liga de Campeones.

“Agradecí el apoyo. Fue muy intenso. En ese momento, fue una experiencia nueva", dijo Kompany el jueves. "Mirándolo en retrospectiva, todo salió perfecto. Recibí apoyo inmediato del club y de los médicos. Estoy muy agradecido”.

“Estoy en muy buen estado de salud. Nos hemos hecho muchas pruebas y todas han salido limpias”, indicó.

Kompany señaló que el incidente lo llevó a pensar de otra manera sobre su salud y que “quizá no escuchó con suficiente atención” a su cuerpo cuando regresó para el partido contra Arsenal, pese a haber estado luchando contra una infección viral esa semana.

Kompany comentó que se divirtió viendo a su equipo desde una nueva perspectiva “fascinante”. El entrenador asistente Aaron Danks encadenó cinco partidos sin perder en su ausencia.

La victoria 2-0 del Bayern sobre el Atlético de Madrid este mes “fue uno de los mejores momentos de mi carrera como entrenador, aunque yo no estaba allí”, expresó.

El belga agregó que le animó la respuesta de sus colegas entrenadores, sin mencionar nombres.

“Somos muy competitivos entre nosotros todo el tiempo, pero creo que casi todos los entrenadores se pusieron en contacto y eso quizá sea una de las cosas bonitas de este deporte que tal vez la gente no conoce", destacó Kompany. "No importa si tuvimos una discusión o no estuvimos de acuerdo, se pusieron en contacto”.

El Bayern comparte el liderato de la Bundesliga, empatado a puntos con el Borussia Dortmund, antes de enfrentar al Colonia, el 15to de la tabla, el viernes.

Mientras Kompany se recuperaba, primero en el hospital y luego en casa, el club mantuvo una política de apartarlo de las decisiones sobre los partidos para permitirle centrarse en su salud.

“Vengo de las vacaciones más largas que he tenido en mi vida, ha sido el parón internacional más largo que he tenido. Pasó, le puede pasar a cualquiera, pero se puede aprender de ello”, apuntó Kompany.

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FUENTE: AP