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Kompany: Musiala vuelve a entrenar con Bayern tras desplomarse y se perderá el debut de temporada

MÚNICH (AP) — Jamal Musiala todavía trabaja para volver tras un cambio en su medicación por un problema neurológico, informó el entrenador del Bayern Múnich Vincent Kompany.

El centrocampista del Bayern Múnich Jamal Musiala (centro) tirado en el césped durante un partido amistoso entre Heidenheim y Bayern Munich en Heidenheim, Alemania, el martes 18 de agosto de 2026. (Harry Langer/DeFodi/dpa vía AP)
El centrocampista del Bayern Múnich Jamal Musiala (centro) tirado en el césped durante un partido amistoso entre Heidenheim y Bayern Munich en Heidenheim, Alemania, el martes 18 de agosto de 2026. (Harry Langer/DeFodi/dpa vía AP) AP

Musiala no ha jugado desde que se desplomó en partidos consecutivos de pretemporada este mes y no participará en el debut de la Bundesliga el viernes contra Stuttgart. Pero debía participar plenamente en el entrenamiento del equipo el jueves, indicó Kompany.

“Eso significa que se está acostumbrando al aumento de la medicación, que está reaccionando bien a ello”, señaló Kompany.

“Volverá a estar en la convocatoria en algún momento y volverá a jugar con normalidad, pero por supuesto tomaremos esa decisión de la mano de todos los expertos (médicos) y demás. Pero está bien”, añadió.

Musiala, de 23 años, se desplomó por primera vez en un amistoso contra Leipzig el 15 de agosto y luego nuevamente tres días después contra Heidenheim. Posteriormente dijo que le diagnosticaron “crisis de ausencia causadas por una disfunción neurológica”, pero que no había “ningún riesgo adicional para la salud” y que tenía la intención de seguir jugando como antes.

Kompany y Max Eberl, miembro de la junta del Bayern responsable del área deportiva, dijeron el 21 de agosto que el club había estado al tanto de la condición de Musiala al menos durante la temporada anterior y que un cambio en la medicación del jugador había desencadenado los incidentes en el campo.

“Ahora la tarea es ajustar la medicación otra vez para que vuelva a donde estábamos antes — un estado en el que había estado libre de crisis durante muchísimo, muchísimo tiempo”, expresó Eberl.

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