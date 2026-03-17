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Kompany dice que Bayern quizá no necesite al portero de 16 años pese a crisis de lesiones

MUNICH (AP) — El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, indicó que probablemente evitará tener que alinear al portero de 16 años Leonard Prescott en la Liga de Campeones contra el Atalanta, después de que el suplente Jonas Urbig regresara a los entrenamientos el martes en medio de una crisis de lesiones en esa posición.

El director técnico del Bayern, Vincent Kompany, asiste a una sesión de entrenamiento en Múnich, Alemania, el lunes 9 de marzo de 2026, antes del juego de fútbol de octavos de final de la Liga de Campeones entre el Atalanta de Bérgamo y el FC Bayern. (Foto AP/Matthias Schrader)
El director técnico del Bayern, Vincent Kompany, asiste a una sesión de entrenamiento en Múnich, Alemania, el lunes 9 de marzo de 2026, antes del juego de fútbol de octavos de final de la Liga de Campeones entre el Atalanta de Bérgamo y el FC Bayern. (Foto AP/Matthias Schrader) AP

Urbig, normalmente la segunda opción del Bayern en la portería, sufrió una conmoción cerebral tras chocar con un rival cuando el Bayern ganó el partido de ida 6-1 la semana pasada. Los otros porteros, Manuel Neuer y Sven Ulreich, también están lesionados de cara al partido de vuelta el miércoles.

Kompany señaló que será una “decisión puramente médica” determinar si Urbig está en condiciones de jugar, y que “si todo está bien mañana por la mañana y va como está yendo ahora, entonces Urbig estará en la portería como de costumbre. Y si no, entonces necesitamos usar otra solución y también lo haremos”.

Kompany confirmó después que la “solución” sería Prescott, de 16 años y nacido en Nueva York, quien por lo general juega con el equipo sub-19 del club.

Prescott estuvo en el banquillo para el partido de la Bundesliga del equipo el sábado, cuando Ulreich, el tercer portero, se desgarró un músculo aductor. También se ha considerado como opción a un jugador de reserva de 19 años, Jannis Bärtl.

El Bayern informó que Urbig entrenó con el equipo el martes y que Neuer realizó una sesión parcial como parte de su recuperación de una lesión recurrente en la pantorrilla. “Obviamente es satisfactorio que Manu haya vuelto y que Jonas pueda entrenar con total normalidad”, manifestó Kompany.

El Bayern también ha estado lidiando con las lesiones del lateral izquierdo Alphonso Davies y del atacante Jamal Musiala tras la victoria de la semana pasada en casa del Atalanta.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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