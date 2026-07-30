americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Kody Clemens pega grand slam para dejar en el terreno a Reales. Mellizos ganan 4-3

MINNEAPOLIS (AP) — Kody Clemens conectó un grand slam que puso fin al juego con dos outs en la novena entrada, y los Mellizos de Minnesota vencieron el jueves 4-3 a los Reales de Kansas City, después de que Noah Cameron los mantuviera sin hit hasta la séptima.

Kody Clemens de los Mellizos de Minnesota celebra en las bases tras batear un jonrón que dejó a los Reales de Kansas City en el terreno, el jueves 30 de julio de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr)
Kody Clemens de los Mellizos de Minnesota celebra en las bases tras batear un jonrón que dejó a los Reales de Kansas City en el terreno, el jueves 30 de julio de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr) AP

Luego de que Cameron lanzara ocho entradas sin permitir carreras en la apertura más larga de su carrera, el cerrador de los Reales Lucas Erceg retiró a los dos primeros bateadores y después propinó un pelotazo a Ryan Jeffers con un lanzamiento de 2-0.

Royce Lewis siguió con un sencillo, Josh Bell recibió base por bolas para llenar las bases y Matt Strahm (3-4) relevó a Erceg. Acto seguido, Clemens pescó su slider en cuenta de 0-2 y lo depositó por encima del jardín derecho-central, para el segundo grand slam de su carrera y el sexto grand slam que deja tendido al rival en la historia de los Mellizos. Brian Dozier conectó el anterior en 2018.

Cameron realizó 97 lanzamientos, permitió apenas un hit y dos bases por bolas, ponchó a siete bateadores y extendió su racha individual a 16 entradas consecutivas sin permitir carreras. Jeffers conectó un sencillo limpio al jardín derecho-central para abrir la séptima y terminar con el intento de lograr el primer juego sin hit de Kansas City desde Bret Saberhagen en 1991.

Jac Caglianone conectó un jonrón de dos carreras ante el abridor de los Mellizos Bailey Ober en la tercera entrada, y los Reales añadieron una carrera sucia en la quinta. Ober trabajó seis entradas, en las que permitió cuatro hits y dos bases por bolas.

El venezolano Yoendrys Gómez, cerrador de los Mellizos, lanzó una novena entrada sin carreras para llevarse la victoria. Minnesota (55-55) mejoró a 10-2-1 en 13 series desde el 12 de junio.

Kansas City (46-64), último lugar, había ganado ocho de 13 juegos desde el receso del Juego de Estrellas.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Jugadores de la selección española posan con el trofeo tras ganar la Copa Mundial a su arribo al aeropuerto de Barajas en Madrid el lunes 20 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

La campeona mundial España vuelve a casa y serán recibidos por el Rey y con desfile

Destacados del día

INVASIÓN MIGRATORIA EN ESPAÑA: miles de inmigrantes irrumpen en la ciudad de Ceuta, fronteriza con Marruecos

INVASIÓN MIGRATORIA EN ESPAÑA: miles de inmigrantes irrumpen en la ciudad de Ceuta, fronteriza con Marruecos

La UNE desmiente rumores sobre nueva patana en La Habana: la embarcación no generará electricidad en Cuba

La UNE desmiente rumores sobre nueva patana en La Habana: la embarcación no generará electricidad en Cuba

BRUNO RODRÍGUEZ ELEVA EL TONO: el régimen cubano dice que responderá con las armas si es atacado

BRUNO RODRÍGUEZ ELEVA EL TONO: el régimen cubano dice que responderá "con las armas" si es atacado

DOS CUBANOS ARRESTADOS POR FRAUDE CON LICENCIAS DE CONDUCIR EN MIAMI: investigan esquema organizado

DOS CUBANOS ARRESTADOS POR FRAUDE CON LICENCIAS DE CONDUCIR EN MIAMI: investigan esquema organizado

CUBA DA UN GIRO HISTÓRICO: AUTORIZA FARMACIAS PRIVADAS POR PRIMERA VEZ EN DÉCADAS

CUBA DA UN GIRO HISTÓRICO: AUTORIZA FARMACIAS PRIVADAS POR PRIMERA VEZ EN DÉCADAS

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter