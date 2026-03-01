americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Knicks ganan 114-89 y cortan la racha de 11 triunfos de los Spurs

NUEVA YORK (AP) — Mikal Bridges anotó 25 puntos, Jalen Brunson sumó 24 y los Knicks de Nueva York ganaron 114-89 el domingo y cortaron la racha de 11 victorias consecutivas de los Spurs de San Antonio.

Landry Shamet celebra con su compañero de los Knicks de Nueva York Jalen Brunson en el encuentro ante los Spurs de San Antonio el domingo primero de marzo del 2026.(AP Foto/Seth Wenig)
Landry Shamet celebra con su compañero de los Knicks de Nueva York Jalen Brunson en el encuentro ante los Spurs de San Antonio el domingo primero de marzo del 2026.(AP Foto/Seth Wenig) AP

Los Spurs, que habían terminado febrero invictos, fueron frenados al comenzar marzo y nunca se recuperaron después de que los Knicks iniciaron con una racha de 26-2 en la primera mitad, y perdieron por primera vez desde el 31 de enero en Charlotte.

Victor Wembanyama se recuperó de dos partidos discretos en ataque con 25 puntos, 13 rebotes y cuatro tapones, pero los Spurs —que se convirtieron en los primeros en la historia de la NBA en terminar invicto y anotar al menos 110 puntos en cada partido en un mes de al menos 10 encuentros— se quedaron cortos.

Mohamed Diawara aportó 14 puntos desde la banca para los Knicks, que también vencieron a los Spurs a principios de esta temporada para ganar la Copa NBA en Las Vegas.

Wembanyama había estado limitado a 12 puntos en sus últimos dos últimos partidos. El domingo fue más certero en su primer juego en el Madison Square Garden desde que terminó con 42 puntos y 18 rebotes en una derrota en Navidad en 2024, la primera vez que jugó en ese día festivo. Pero los Spurs no pudieron sobreponerse a 22 pérdidas de balón que derivaron en 24 puntos, y también fueron superados en rebotes 54-41.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

Destacados del día

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Tres muertos y 18 heridos en tiroteo en Texas que el FBI investiga como posible acto terrorista

Tres muertos y 18 heridos en tiroteo en Texas que el FBI investiga como posible acto terrorista

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela en pocas semanas

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela "en pocas semanas"

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter