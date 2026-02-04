americateve

Knicks consiguen su octava victoria seguida al superar 134-127 a los Nuggets tras dos tiempos extra

NUEVA YORK (AP) — Jalen Brunson anotó 42 puntos, repartió nueve asistencias y capturó ocho rebotes, y los Knicks de Nueva York consiguieron su octava victoria consecutiva al superar el miércoles 134-127 a los Nuggets de Denver después de dos tiempos extra.

El base de los Knicks de Nueva York Jordan Clarkson salta para clavar el balón en el encuentro ante los Nuggets de Denver el miércoles 4 de febrero del 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)
El base de los Knicks de Nueva York Jordan Clarkson salta para clavar el balón en el encuentro ante los Nuggets de Denver el miércoles 4 de febrero del 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Karl-Anthony Towns añadió 24 unidades y 12 rebotes mientras jugaba con un vendaje sobre su ojo derecho después de sufrir un corte en un choque de cabezas en el primer cuarto. Fue expulsado por faltas en el primer tiempo extra, pero Brunson se hizo cargo con diez puntos en el segundo período adicional.

Jamal Murray anotó 39 puntos para los Nuggets, mientras que Nikola Jokic sumó 30 tantos, 14 tablas y 10 asistencias en su primer triple-doble desde que regresó de una lesión en la rodilla la semana pasada. Denver perdió su tercer partido consecutivo, habiendo caído ante los líderes de conferencia Oklahoma City y Detroit en sus dos juegos anteriores.

Los Knicks ganaron su racha de victorias por un promedio de 24,7 puntos antes del emocionante partido del miércoles en el que ninguno de los equipos lideró por cifras de dos dígitos. OG Anunoby anotó 20 tatos.

Los Nuggets perdieron a los delanteros titulares Peyton Watson y Spencer Jones por lesiones durante el juego, con Watson saliendo cojeando en el cuarto cuarto con una aparente lesión en la pierna derecha.

FUENTE: AP

