Klopp sonríe tras su debut con Alemania. Haaland sigue anotando en la Liga de Naciones

El técnico de Alemania Jurgen Klopp tras el empate 1-1 contra Países Bajos en la Liga de Naciones, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Ámsterdam. (AP Foto/Martin Meissner) AP

Klopp salió sonriente de Ámsterdam pese al empate agónico de Cody Gakpo para Países Bajos, que igualó 1-1 con Alemania. Ruben van Bommel puso un centro brillante que Gakpo conectó con una volea en el aire en el segundo minuto del tiempo añadido.

Países Bajos también iniciaba una nueva etapa con el nuevo técnico Xavi Hernández, pero fue un partido áspero que en todo momento pareció capaz de desbordarse entre dos viejos rivales decididos a levantar cabeza tras una amarga Copa del Mundo.

Los neerlandeses se enojaron cuando Felix Nmecha abrió el marcador a los 32. Los alemanes siguieron jugando pese a la lesión de Brian Brobbey, quien tuvo que salir con lo que parecía una lesión en el isquiotibial. El capitán neerlandés Virgil van Dijk levantó el dedo e intercambió palabras airadas con Jonathan Tah mientras las celebraciones alemanas provocaban empujones, silbidos de los aficionados y vasos de plástico arrojados al campo.

Más conatos de bronca se dieron en la segunda parte, especialmente después de una dura entrada del alemán Nadiem Amiri sobre Denzel Dumfries, quien pudo continuar. Más tarde, Dumfries chocó con el capitán alemán Joshua Kimmich.

Amiri solo jugó porque Jamal Musiala sufrió un problema en el muslo durante el calentamiento. Kai Havertz también salió temprano tras llevarse la mano a la parte posterior del muslo izquierdo.

En el otro partido del grupo, Tasos Douvikas marcó el gol de la victoria en el último segundo para que Grecia ganara 2-1 en Serbia.

Haaland vuelve a brillar

El doblete de Haaland le dio a Noruega la victoria 3-2 ante Dinamarca en Oslo y elevó su cuenta a 64 goles en 56 partidos con la selección.

En el mismo grupo, Cristiano jugó 67 minutos con Portugal en la victoria 1-0 sobre Gales que le dio al nuevo entrenador Jorge Jesus un inicio exitoso.

La decisión de Jesus de emparejar a João Félix con el eterno talismán, de 41 años de eda, en el ataque dio resultado, ya que el tempranero gol de Félix, de 26 años, desde fuera del área fue suficiente para definir el marcador.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP