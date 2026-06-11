Klint Kubiak: Fernando Mendoza mejora rápido ante el campamento de entrenamiento

El QB de los Raiders de Las Vegas, Fernando Mendoza, lanza el balón durante la práctica del equipo de fútbol americano de la NFL, el miércoles 10 de junio de 2026, en Henderson, Nevada. (Foto AP/John Locher) AP

Entonces se diseccionará todo: sus pases, su desempeño detrás del centro, en qué parte de la tabla de profundidad está como quarterback.

Eso viene con ser la primera selección global del draft, especialmente en esa posición.

“Estoy trabajando muy duro con el cuerpo técnico, que me está exigiendo y ha hecho un trabajo fenomenal al transmitir y comunicar la información necesaria. Depende de mí aprovechar eso al máximo, y siento que he ido creciendo cada día desde el primer día de las OTAs, y luego (el martes) en el minicampamento. Siento que estoy a años luz de donde estaba”, señaló Mendoza.

Aunque los Raiders no están obligando a Mendoza a llegar y convertirse de inmediato en el QB franquicia del equipo —todo indica que el veterano Kirk Cousins comenzará la temporada como titular—, eso no significa que los entrenadores se hayan contenido a la hora de cargar al novato con el libro de jugadas.

“Ha mejorado muchísimo, metiéndole trabajo. Creo que es un ajuste, pero con cualquiera que llega a la liga, tienes que dedicarle trabajo y él lo ha hecho. Le vamos a pedir que juegue bajo centro, le vamos a pedir que juegue en escopeta, le vamos a pedir que juegue en pistol. A todos nuestros mariscales de campo. No es solo cosa nuestra; es algo de toda la liga", dijo eentrenador Klint Kubiak.

“Pero en las cosas que le hemos pedido mejorar, ha sido diligente”.

Mendoza dijo que atravesó una transición similar después de transferirse de California a Indiana y vivió unas prácticas de primavera complicadas, sin parecerse al jugador que esa temporada ganaría el Trofeo Heisman y, de manera sorprendente, llevaría a los Hoosiers a su primer campeonato nacional.

Esa experiencia, explicó, ha hecho que asimilar tantas cosas nuevas —información, compañeros, entrenadores, sistema— lo haya manejado mejor que hace un año.

“Estoy creciendo. Hoy no es el Super Bowl”, expresó Mendoza.

Puede que todavía no sea el titular, pero Mendoza está recibiendo ese tipo de trato.

Mendoza hizo sonar con entusiasmo la bocina mientras sus compañeros de los Raiders lo animaban en el Juego 3 de la Final de la Copa Stanley entre los Vegas Golden Knights y los Carolina Hurricanes. También se presentó un muñeco cabezón de Mendoza con el famoso letrero de bienvenida de Las Vegas.

La sala de QB, integrada por Mendoza, Cousins y Aidan O’Connell, ha trabajado en conjunto, pero también hay una competencia.

Cousins dejó claro que no está en Las Vegas para servir como mentor de Mendoza.

“Yo también estoy aprendiendo mucho de ellos y haciéndoles preguntas. Siempre ha sido una fuerza de trabajo conjunta en la sala de mariscales de campo, y eso es lo que es. Nadie lidera más que otro", dijo Cousins.

“Siempre he sentido que me preparo mejor durante la temporada cuando todos podemos estar juntos en esa sala por la noche, repasando cosas en conjunto, en lugar de trabajar en nuestros propios compartimentos. Creo que cuando podemos darnos retroalimentación entre nosotros, es cuando salen las mejores ideas”.

Kubiak coincidió con la evaluación de Cousins.

“Nunca le pedimos a nadie que sea mentor. Si estás en el roster, es para jugar y jugar muy bien para el equipo. El trabajo del mariscal de campo —de los tres— es prepararse para jugar y ganar partidos a un alto nivel. Luego, cuando todos están haciendo eso, se empujan entre sí, se crea competencia y todo el roster mejora. Lo único que quiero de nuestros mariscales de campo es que sean competitivos y que todos se preparen como si fueran titulares”, afirmó Kubiak.

Dean se pierde el minicampamento

El apoyador Nakobe Dean, quien firmó un contrato de tres años y 36 millones de dólares con los Raiders, no practicó los dos días del minicampamento obligatorio esta semana.

Kubiak no quiso revelar si Dean está lesionado.

Nakobe ha estado aquí todos los días. No practicó, pero sobre lesiones y cosas así, no quiero hablar en esta época del año. Solo queremos que todos nuestros muchachos lleguen sanos al campamento de entrenamiento. Eso es realmente lo más importante”, indicó Kubiak.

Dean jugó cuatro temporadas con Filadelfia, con 226 tacleadas, 19 para pérdida y 7 1/2 capturas.

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FUENTE: AP