Klay Thompson anota triple a 1 segundo del final de la prórroga y Heat supera 117-116 a Clippers

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Klay Thompson (izquierda), del Heat de Miami, celebra con su compañero Pelle Larsson tras atinar el triple decisivo en la prórroga del duelo ante los Clippers de Los Ángeles, el miércoles 4 de noviembre de 2026 (AP Foto/Jayne Kamin-Oncea) AP

Bam Adebayo logró sus mejores marcas de la temporada con 35 puntos y 10 rebotes por el Heat, que ha ganado tres de cuatro duelos tras perder sus primeros cuatro. Thompson anotó 30 puntos, al atinar 8 de 17 en triples, y Giannis Antetokounmpo aportó 27 puntos, 14 rebotes y seis asistencias.

Miami perdía por 20 en el segundo cuarto y todavía estaba abajo por 10 con 4 minutos y medio por jugar en el cuarto periodo, antes de una racha de 9-0 que preparó un cierre apretado.

Darius Garland sumó 26 puntos y siete asistencias para liderar a los Clippers, que han perdido siete partidos consecutivos desde que ganaron su debut de temporada el 21 de octubre contra Sacramento.

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FUENTE: AP

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