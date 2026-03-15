Kirkwood gana otra carrera callejera de IndyCar para conseguir el liderato en Arlington

El piloto estadounidense Kyle Kirkwood toma una curva durante la práctica para la carrera de autos del Gran Premio de Arlington de la IndyCar, el sábado 14 de marzo de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/LM Otero) AP

Kirkwood realizó un adelantamiento agresivo por el interior al cuatro veces campeón de la serie Alex Palou cuando faltaban 15 vueltas, se mantuvo al frente el resto del recorrido y recibió la bandera a cuadros en el Gran Premio inaugural de Arlington bajo bandera amarilla el domingo. Fue su sexta victoria de su carrera, la quinta en una carrera callejera.

“Quiero decir, es una declaración de lo buenos que somos en circuitos callejeros, ¿no?”, comentó Kirkwood.

En un día en el que Andretti Global tuvo algunos problemas en pits, incluida una parada larga para Kirkwood a mitad de carrera, los tres Honda del equipo aun así terminaron entre los cuatro primeros y, en conjunto, lideraron 47 de las 70 vueltas de la carrera. Will Power fue tercero para subir al podio, mientras que Marcus Ericsson, que arrancó desde la pole por primera vez en sus 171 participaciones en la serie, lideró 15 vueltas y fue cuarto.

El adelantamiento ganador de Kirkwood, un piloto de 27 años de Jupiter, Florida, se produjo en la última de las 14 curvas del circuito temporal de 2,73 millas que se extendía entre los estadios sede de los Cowboys de Dallas de la NFL y los Rangers de Texas de las Grandes Ligas.

“Tuve que tirarme un poco tarde para sorprenderlo un poco porque creo que, si empezaba a defenderse, probablemente no habría ninguna posibilidad de que lo pasáramos. Ese era probablemente el único lugar donde íbamos a poder adelantarlo”, expresó Kirkwood.

Palou, que terminó segundo con su Honda para Chip Ganassi Racing, sabía que Kirkwood venía recortando distancia.

“Obviamente debí defenderme un poco mejor, pero es muy fácil decirlo ahora. Pero sí, sinceramente, no tenía mucho para responderle”, admitió Palou. “Estoy muy contento de subir al podio e intentar robarle un poquito la fiesta a Andretti este fin de semana”.

Kirkwood ha ganado dos veces en Long Beach; también recibió la bandera a cuadros en circuitos callejeros en Nashville y Detroit. Comenzó esta temporada con un cuarto lugar en St. Pete antes de un segundo puesto en el óvalo corto de Phoenix hace una semana. Su única victoria fuera de las calles llegó en el trazado asfaltado de 1,25 millas de Gateway, a las afueras de San Luis, el pasado junio, que fue su tercera y última victoria de la temporada pasada.

Palou aún no vuelve a la cima

Aunque igualó a Kirkwood y a Power con el máximo de la carrera de 16 vueltas lideradas, Palou no pudo recuperar el liderato de puntos de la serie. El tricampeón defensor había estado al frente de la clasificación de IndyCar desde junio de 2024, antes de no terminar en Phoenix el fin de semana pasado tras un contacto temprano. Pero sí subió del quinto al segundo puesto, detrás del nuevo líder Kirkwood.

Después de remontar un déficit de más de cinco segundos para tomar la punta, Kirkwood estuvo al frente por más de cinco segundos hasta que dos banderas amarillas tardías compactaron al pelotón.

Un sprint final hacia la bandera a cuadros nunca se concretó debido a una colisión en la parte trasera del grupo en el reinicio, cuando Kirkwood y Palou comenzaban la última vuelta. Ese choque en la cerrada curva 14 provocó una bandera amarilla en todo el circuito, y los equipos de seguridad seguían en la pista cuando regresaron casi dos minutos después para cruzar la meta.

Carreras en el vecindario de Jerry Jones

Los oficiales de la carrera informaron que las nueve gradas temporales, con capacidad para casi 22.000 personas, se agotaron. Esa cifra no incluye las numerosas suites de hospitalidad para personas como el propietario de los Cowboys, Jerry Jones, quien asistió, ni las abarrotadas zonas de admisión general en todo el distrito de entretenimiento de Arlington, donde los aficionados vieron a los autos correr por las calles de la ciudad.

“Cada grada estaba llena. La pista se veía increíble. Simplemente parecía un gran evento. Esto está estableciendo un nuevo estándar de cómo deberían verse nuestros eventos”, manifestó Power.

“Ha sido un evento increíble. Este evento se hizo bien”, dijo Kirkwood. “Puedo ver que este se convierta en uno de nuestros eventos emblemáticos fuera de la (Indianapolis) 500 en muy poco tiempo si seguimos regresando aquí”.

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FUENTE: AP