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Kirk pega jonrón e impulsa 2, Guerrero sale lesionado y Azulejos vencen a Yankees por 3-1

TORONTO (AP) — Alejandro Kirk conectó un jonrón y un doble que rompió el empate, Shane Bieber lanzó seis entradas para ganar por cuarta vez en seis aperturas y los Azulejos de Toronto vencieron el viernes 3-1 a los Yankees de Nueva York.

El mexicano Alejandro Kirk, de los Azulejos de Toronto, corre a la inicial tras conseguir un doble ante el pitcher Gerrit Cole, de los Yankees de Nueva York, el viernes 14 de agosto de 2026 (Chris Young/The Canadian Press via AP)
El mexicano Alejandro Kirk, de los Azulejos de Toronto, corre a la inicial tras conseguir un doble ante el pitcher Gerrit Cole, de los Yankees de Nueva York, el viernes 14 de agosto de 2026 (Chris Young/The Canadian Press via AP) AP

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. salió del juego tras chocar con el campocorto novato de los Yankees George Lombard Jr. durante una jugada caótica en la tercera base en la sexta entrada.

Kirk se fue de 3-2 con una base por bolas. El mexicano rompió el empate 1-1 con un doble de dos outs ante Gerrit Cole en la sexta, y en la octava añadió un poco de colchón con un cuadrangular cuando había dos outs —su quinto vuelacercas— ante Bradley Hanner.

Bieber (4-2) permitió una carrera con cuatro hits. Tiene marca de 4-1 con efectividad de 3,48 en sus últimas seis salidas.

Tyler Rogers consiguió cuatro outs y Mason Fluharty retiró a los dos bateadores que enfrentó. Louis Varland cerró para su 27mo salvamento en 28 oportunidades.

Cole (6-6) permitió dos carreras —una limpia— y cinco hits en seis entradas, cortando una racha de tres aperturas consecutivas con victoria. Cole dio dos bases por bolas y ponchó a cinco.

Con Guerrero en primera, Nathan Lukes en segunda y los Azulejos abajo 1-0 en la sexta, George Springer bateó un rodado al antesalista Ryan McMahon, quien pisó la almohadilla para hacer el out forzado.

McMahon tiró a primera en un intento por retirar a Springer, pero el primera base de Nueva York Luis García Jr. no pudo recoger el tiro.

Guerrero arrancó hacia tercera y García lanzó hacia Lombard, quien intentaba llegar a la almohadilla. Cuando Lombard trató de saltar por encima de Guerrero que se deslizaba, su muslo izquierdo golpeó la cabeza del quisqueyano.

Charles McAdoo reemplazó a Guerrero en la séptima.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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