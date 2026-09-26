Kirby Yates hace su primera apertura y se retira tras 12 temporadas en las Grandes Ligas

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El umpire del plato Laz Diaz le da la mano al abridor de los Piratas de Pittsburgh Kirby Yates tras salir en la segunda entrada ante los Tigres de Detroit el sábado 26 de septiembre del 2026. (AP Foto/Jose Juarez) AP

Yates, de 39 años, quien no fue seleccionado en el draft tras pasar por un colegio universitario de dos años, estrechó la mano de sus compañeros y del umpire principal Laz Diaz al salir del terreno después de lanzar una entradam y 2/3 con los Piratas de Pittsburgh. Abrió el juego frente al derecho de los Tigres de Detroit Justin Verlander, quien también hizo su última aparición antes de retirarse.

Fue la aparición número 518 de Yates desde que debutó con Tampa Bay en junio de 2014, y confirmó después del partido que fue la última.

“Esto es todo”, manifestó. “En realidad no quería decir nada públicamente antes, hasta el final. Fue genial. Fue un día increíble. Es algo muy especial poder formar parte de esto, sobre todo por lo que está pasando del otro lado. Ver emociones en ambos lados fue algo que no se olvida. Fue un buen día”.

Fue la tercera vez que ambos lanzadores abridores hicieron su última aparición de temporada regular en el mismo juego después de al menos 12 temporadas. Los miembros del Salón de la Fama Christy Mathewson y Mordecai Brown lo hicieron en 1916, y Paul Derringer y Vern Kennedy lo hicieron en 1945, según MLB.com.

Yates lideró las Grandes Ligas con 41 salvamentos para San Diego en 2019. Termina con marca de 32-29 y 101 salvamentos en su carrera, incluidos tres esta temporada con los Angelinos de Los Ángeles.

El derecho lanzó para los Rays, Yankees, Angelinos, Padres, Bravos, Rangers, Dodgers y Piratas. Fue All-Star en 2019 con San Diego y en 2024 con Texas. Yates quedó fuera del roster de postemporada de los Dodgers la temporada pasada, pero sí recibió un anillo como parte de la celebración del campeonato de la Serie Mundial.

Yates nació en Hawái y cursó la secundaria allí. Fue seleccionado por los Medias Rojas de Boston en la ronda 26 del draft amateur de 2005 al salir de la preparatoria, pero no firmó. Cuatro años después, firmó con Tampa Bay tras no ser seleccionado en el draft luego de jugar en Yavapai College, en Arizona. Pese a registrar una efectividad de 3.19 en 46 apariciones esta temporada, Yates comenta que sabe que es momento de hacerse a un lado. “No me queda nada, digámoslo así”, expresó. “He estado funcionando con lo justo desde hace un tiempo”. ___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP

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