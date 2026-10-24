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Kimi Antonelli logra la pole sorpresa para Mercedes del GP de EEUU en su lucha por el título de F1

By JIM VERTUNO (AP) — Kimi Antonelli consiguió una sorpresiva pole position el sábado para el Gran Premio de Estados Unidos, lo que le da al líder del campeonato la oportunidad de asegurar el título de la temporada con una victoria si sus rivales más cercanos fallan.

El piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, de Italia, se prepara para la segunda sesión de prácticas del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el viernes 23 de octubre de 2026. (Foto AP/Eric Vryn)
El piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, de Italia, se prepara para la segunda sesión de prácticas del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el viernes 23 de octubre de 2026. (Foto AP/Eric Vryn) AP

El piloto italiano de Mercedes, de 20 años, superó por poco al de Red Bull Max Verstappen, quien llegó al Circuit of the Americas tras haber ganado las dos carreras anteriores desde la pole position.

Isack Hadjar, de Red Bull, saldrá tercero. Charles Leclerc, de Ferrari, que pareció candidato a la pole durante gran parte del viernes y el sábado, arrancará cuarto.

Antonelli irá en busca de su novena victoria de la temporada. Y tiene una posibilidad matemática de ganar el campeonato.

Primero debe ganar. Si lo logra, y su compañero de Mercedes George Russell termina noveno o más atrás, y Lewis Hamilton, de Ferrari, finaliza fuera de los cuatro primeros, Antonelli se proclamará campeón. Sería el campeón más joven en la historia de la F1.

Hamilton saldrá cuarto, y Russell sexto.

Antonelli aventaja a Russell por 102 puntos y a Hamilton por 111, con seis carreras restantes en la temporada. Construyó la amplia ventaja durante la primera mitad de una temporada notablemente consistente que incluyó cinco triunfos en las primeras seis carreras.

No salía desde la pole desde Bélgica, un lapso de siete carreras.

De las 13 carreras previas en COTA desde 2012, 11 ganadores han arrancado desde la primera fila. Las excepciones fueron Leclerc, que ganó desde el cuarto puesto en 2024, y Verstappen, que lo hizo desde el sexto en su dominante 2023.

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Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP

FUENTE: AP

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