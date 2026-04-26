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Kevin Durant se pierde el cuarto juego y los Rockets enfrentan la barrida ante los Lakers

HOUSTON (AP) — Kevin Durant, de Houston, no jugará el domingo por la noche en el cuarto juego contra los Lakers de Los Ángeles, mientras los Rockets intentan evitar ser barridos en la serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste.

Kevin Durant, de los Rockets de Houston, observa en la duela durante la segunda mitad del segundo juego de la serie de playoffs de primera ronda del baloncesto de la NBA frente a los Lakers de Los Ángeles, el martes 21 de abril de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill)
Kevin Durant, de los Rockets de Houston, observa en la duela durante la segunda mitad del segundo juego de la serie de playoffs de primera ronda del baloncesto de la NBA frente a los Lakers de Los Ángeles, el martes 21 de abril de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Durant se perdió el tercer juego por un esguince en el tobillo izquierdo el viernes por la noche, cuando los Rockets desperdiciaron una ventaja de seis puntos con menos de 30 segundos por jugar en el tiempo reglamentario de una eventual derrota 112-108 en tiempo extra para caer 0-3 en la serie de primera ronda.

Este será el tercer partido de la serie que Durant se pierde, después de que no jugó el primero por una contusión en la rodilla derecha. Regresó para el segundo encuentro y anotó 23 puntos en 41 minutos en la derrota 101-94, durante la cual se lesionó el tobillo en los minutos finales del encuentro.

Sus problemas de lesiones en estos playoffs llegaron después de que el jugador de 37 años terminó segundo en la liga en la temporada regular al disputar 2.840 minutos.

Durant, que está en su primera temporada en Houston tras un traspaso desde Phoenix durante la temporada baja, es el quinto máximo anotador en la historia de la NBA.

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FUENTE: AP

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