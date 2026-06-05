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Ketel Marte pega jonrón solitario en la 9na y Diamondbacks superan 3-2 a Dodgers tras dura colisión

PHOENIX (AP) — Ketel Marte conectó un jonrón solitario en la novena entrada después de que una fuerte colisión dejó lesionados a dos jugadores y los Diamondbacks de Arizona remontaron para vencer el jueves a los Dodgers de Los Ángeles por 3-2.

Los Dodgers anotaron dos carreras ante Ryne Nelson en la quinta entrada tras una colisión en la primera base, que dejó lastimado al primera base venezolano de los Diamondbacks Ildemaro Vargas y a Max Muncy, de los Dodgers.

Los Diamondbacks empataron en la octava entrada con un jonrón de Corbin Carroll en el turno inicial y un sencillo impulsor del dominicano Geraldo Perdomo.

Paul Sewald (2-4) se sobrepuso a un doble de Will Smith con dos outs en la novena para preparar la celebración de Marte con el batazo que sentenció el final del encuentro.

El dominicano lo consiguió con el primer lanzamiento que vio de Tanner Scott (1-3). Arrojó el bate casi hasta el dugout de Arizona tras catapultar la peltoa hacia el jardín izquierdo.

Sus compañeros salieron disparados del dugout para desatar el festejo

Nelson no permitió hit sino hasta el sencillo que inauguró la quinta entrada por parte de Kyle Tucker, pero la colisión en la primera base y dos pelotas mal jugadas en los jardines después de eso derivaron en dos carreras.

El choque ocurrió cuando Vargas fildeó una pelota bateada por la línea por Muncy e intentó ganarle la base. Ambos jugadores salieron despedidos por el aire antes de caer aparatosamente, y permanecieron tendidos en el terreno durante varios minutos, antes de dirigirse lentamente al dugout.

El dominicano Santiago Espinal reemplazó a Muncy y anotó con el doble de Ryan Ward.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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