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Ketel Marte, de Diamondbacks, sale del juego ante Bravos por dolor en la rodilla izquierda

ATLANTA (AP) — El segunda base de los Diamondbacks, el dominicano Ketel Marte, abandonó el partido de Arizona contra Atlanta después de la primera entrada el viernes debido a molestias en la rodilla izquierda.

Ketel Marte (4), segunda base de los Diamondbacks de Arizona, en partido frente a los Dodgers de Los Ángeles durante la primera entrada, el viernes 7 de agosto de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri)
Ketel Marte (4), segunda base de los Diamondbacks de Arizona, en partido frente a los Dodgers de Los Ángeles durante la primera entrada, el viernes 7 de agosto de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri) AP

El jugador, seleccionado tres veces al Juego de Estrellas, fildeó un rodado del primer bate de los Bravos, Drake Baldwin, yendo hacia su izquierda e intentó de manera incómoda girar para lanzar a primera. Marte dejó caer la pelota al girar y Baldwin llegó a salvo con un sencillo dentro del cuadro.

Marte terminó la entrada, pero no regresó para el segundo episodio. Ildemaro Vargas pasó de la primera base a la segunda, Tim Tawa se movió del jardín central a la primera y Jorge Barrosa ingresó para jugar en el jardín central.

Marte batea para .251 y lidera a Arizona con 21 jonrones y 68 carreras impulsadas. Ha disputado 95 juegos en la segunda base esta temporada.

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FUENTE: AP

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